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Slavia Praha triumfovala v mestskom derby nad Spartou 3:0
Hráči Viktorie Plzeň a 1. FC Slovácko remizovali 1:1.
Autor TASR
Liberec 30. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zvíťazili na ihrisku Sparty Praha 3:0 v šlágri 6. kola českej ligy. Slovenský reprezentačný brankár Jakub Surovčík odchytal v drese „rudých“ celý zápas, jeho krajan útočník Ivan Schranz zo Slavie nastúpil v 71. minúte. „Zošívaní“ zvíťazili štvrtýkrát v sezóne a so 14 bodmi sú na čele tabuľky o bod pred Libercom.
Hráči Viktorie Plzeň a 1. FC Slovácko remizovali 1:1. Slovenský kapitán domácich Patrik Hrošovský odohral celý zápas. Jeho krajan Denis Vavro bol pripravený na lavičke a na svoj debut v drese Plzne si bude musieť počkať.
Hráči FC Slovan Liberec zvíťazili nad FC Hradec Králové 2:0. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne, Hradec prehral prvýkrát v sezóne.
Hráči Viktorie Plzeň a 1. FC Slovácko remizovali 1:1. Slovenský kapitán domácich Patrik Hrošovský odohral celý zápas. Jeho krajan Denis Vavro bol pripravený na lavičke a na svoj debut v drese Plzne si bude musieť počkať.
Hráči FC Slovan Liberec zvíťazili nad FC Hradec Králové 2:0. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo v sezóne, Hradec prehral prvýkrát v sezóne.
Česká liga, 6. kolo:
AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 0:3 (0:1)
Góly: 11. Nowak, 59. Sturm, 90.+2 Ayaosi.
/Surovčík odchytal celý zápas - Schranz hral od 71. min./
FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Góly: 42. Mašek, 90. Kayondo. ČK: 6. Čech (Hr.).
/Dulay (Lib.) hral od 46. min. - Uhrinčať odohral celý zápas, Mielke hral od 46. min., Dancák hral od 59. min., Chvátal bol na lavičke/
FC Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (0:0)
Góly: 64. Ladra - 82. Ndubuisi. ČK: 86. Kostadinov (Slov.)
/Hrošovský odohral celý zápas, Ťapaj a Vavro boli na lavičke - Šviderský hral do 79. min. a dostal ŽK, Blahút hral od 79. min./
Teplice - FK Jablonec 2:0 (0:0)
Góly: 80. Auta, 88. Radosta.
/Riznič odohral celý zápas, Jakubko (obaja Tepl.) hral od 89. min./
AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 0:3 (0:1)
Góly: 11. Nowak, 59. Sturm, 90.+2 Ayaosi.
/Surovčík odchytal celý zápas - Schranz hral od 71. min./
FC Slovan Liberec - FC Hradec Králové 2:0 (1:0)
Góly: 42. Mašek, 90. Kayondo. ČK: 6. Čech (Hr.).
/Dulay (Lib.) hral od 46. min. - Uhrinčať odohral celý zápas, Mielke hral od 46. min., Dancák hral od 59. min., Chvátal bol na lavičke/
FC Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (0:0)
Góly: 64. Ladra - 82. Ndubuisi. ČK: 86. Kostadinov (Slov.)
/Hrošovský odohral celý zápas, Ťapaj a Vavro boli na lavičke - Šviderský hral do 79. min. a dostal ŽK, Blahút hral od 79. min./
Teplice - FK Jablonec 2:0 (0:0)
Góly: 80. Auta, 88. Radosta.
/Riznič odohral celý zápas, Jakubko (obaja Tepl.) hral od 89. min./