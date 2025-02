Slavia Praha v šlágri 22. kola českej ligy zdolala Ostravu 1:0

česká liga - 22. kolo:



Slavia Praha - Baník Ostrava 1:0 (1:0)



Gól: 8. Zima



/I. Schranz hral do 74. min - D. Holec chytal celý duel, E. Prekop hral do 73. min, T. Rigo hral do 88. min, M. Rusnák sedel na lavičke/







Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 3:1 (2:0)



Góly: 37. a 44. Krollis, 48. Zyba - 84. Vojta, ČK: 87. Ševčík (M. Boleslav) po 2. ŽK



/I. Krajčírik odchytal celý duel, Ľ. Tupta hral od 71. min, P. Dulay a M. Ryzek sedeli na lavičke - M. Králik hral celý duel/







FK Teplice - Viktoria Plzeň 0:2 (0:2)



Góly: 43. a 45. Durosinmi



/R. Ludha odchytal celý zápas - brankár M. Tvrdoň sedel na lavičke/







FC Hradec Králové - Bohemians Praha 2:2 (2:2)



Góly: 40. Spáčil, 45.+1. Pilař - 12. Drchal, 25. Okeke



/S. Dancák celý duel, A. Gríger od 46. min - brankár T. Frühwald sedel na lavičke/



Praha 16. februára (TASR) - Futbalisti Slavie Praha si upevnili pozíciu lídra českej najvyššej súťaže, v nedeľnom zápase 22. kola zdolali doma Baník Ostrava 1:0. Slovenského brankára Dominika Holeca ako jediný prekonal v 8. minúte po rohovom kope obranca David Zima.Hráči Viktorie Plzeň zvíťazili na pôde FK Teplice 2:0. V tabuľke im patrí 2. priečka a od vedúcich "zošívaných" majú naďalej odstup desať bodov.