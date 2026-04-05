Slavia Praha vyhrala v Ostrave 2:0 a potvrdila post lídra českej ligy
Hradec Králové vyhral doma nad Bohemiansom Praha 2:0 a figuruje na šiestej priečke tabuľky.
Autor TASR,aktualizované
Praha 5. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha potvrdili post lídra českej ligy. V dueli 28. kola uspeli na ihrisku Baníka Ostrava 2:0 a šnúru víťazstiev v najvyššej súťaži natiahli na sedem stretnutí. Na čele tabuľky majú 10-bodový náskok pred Spartou Praha, ktorá zdolala Karvinú rovnako 2:0.
Hradec Králové vyhral doma nad Bohemiansom Praha 2:0 a figuruje na šiestej priečke tabuľky. O oba góly sa postaral útočník Ondřej Mihálik, pri druhom mu asistoval slovenský stredopoliar Samuel Dancák.
Česká liga - 28. kolo:
FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905 2:0 (1:0)
Góly: 21. a 68. Mihálik
/J. Uhrinčať, S. Dancák (obahja Hradec) celý zápas/
Baník Ostrava – Slavia Praha 0:2 (0:2)
Góly: 23. Chorý (z 11 m), 32. Provod
/J. Pira od 66. min, A. Musák od 78. min - E. Prekop od 90.+1 min/
Sparta Praha – MFK Karviná 2:0 (1:0)
Góly: 43. Sonne, 67. Mercado
/Surovčík chytal celý zápas, L. Haraslín (obaja Sparta) do 58. min/
