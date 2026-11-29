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Slavia Praha zdolala Baník Ostrava 3:2, Musák skóroval
Slavia išla do vedenia už po siedmich minútach zásluhou Angeho N´Gguessana, ale potom vyrovnal slovenský stredopoliar Artúr Musák.
Autor TASR
Praha 29. novembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v 16. kole českej ligy nad Baníkom Ostrava 3:2. „Zošívaní“ si tak v tejto sezóne držia domácu neporaziteľnosť, s Baníkom prehrali naposledy v októbri 2018.
Slavia išla do vedenia už po siedmich minútach zásluhou Angeho N´Gguessana, ale potom vyrovnal slovenský stredopoliar Artúr Musák. Ostravčania, ktorí z deviatich uplynulých zápasov zvíťazili iba v jednom, išli napokon do kabín s jednogólovým náskokom, priniesol im ho David Planka. Po prestávke už líder potvrdil úlohu favorita a svoj tlak vyjadril gólmi Emmanuela Ayaosiho a Mikuláša Konečného.
Slavia išla do vedenia už po siedmich minútach zásluhou Angeho N´Gguessana, ale potom vyrovnal slovenský stredopoliar Artúr Musák. Ostravčania, ktorí z deviatich uplynulých zápasov zvíťazili iba v jednom, išli napokon do kabín s jednogólovým náskokom, priniesol im ho David Planka. Po prestávke už líder potvrdil úlohu favorita a svoj tlak vyjadril gólmi Emmanuela Ayaosiho a Mikuláša Konečného.
16. kolo českej ligy
Slavia Praha – Baník Ostrava 3:2 (1:2)
Góly: 7. N'Guessan, 61. Ayaosi, 84. Konečný - 24. MUSÁK, 45. Planka
/I. Schranz nastúpil v 70. minúte - V. Budinský odchytal celý zápas, A. Musák hral do 55. minúty a dal prvý gól hostí, M. Kmeť nastúpil v 46. minúte/
Slavia Praha – Baník Ostrava 3:2 (1:2)
Góly: 7. N'Guessan, 61. Ayaosi, 84. Konečný - 24. MUSÁK, 45. Planka
/I. Schranz nastúpil v 70. minúte - V. Budinský odchytal celý zápas, A. Musák hral do 55. minúty a dal prvý gól hostí, M. Kmeť nastúpil v 46. minúte/