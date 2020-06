Slavia Praha zdolala Plzeň a získala dvadsiaty titul v histórii

Česká liga - 2. kolo skupiny o titul:



Slavia Praha - Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)



Gól: 69. Ševčík





FK Jablonec - Slovan Liberec 1:1 (0:1)



Góly: 85. Hübschman - 24. Kuchta



/J. Považanec (Jablonec) odohral prvý polčas - M. Koscelník odohral celý duel a videl ŽK, J. Hromada (obaja Liberec) hral do 87. min/



Praha 25. júna (TASR) - Futbalisti Slavie Praha obhájili titul v najvyššej českej súťaži. Zabezpečili si ho v priamom súboji s Viktoriou Plzeň, keď v stredajšom stretnutí 2. kola skupiny o titul zvíťazili doma 1:0. V tabuľke majú tri kolá pred koncom sezóny deväťbodový náskok, v prípade rovnosti bodov je rozdielové kritérium postavenie po základnej časti, tú vyhrala Slavia o šesť bodov pred Viktoriou.získali šiesty titul v ére samostatnosti, celkovo jubilejný dvadsiaty. O radosť sa mohli podeliť aj s fanúšikmi, keď po pandémii koronavírusu povolili české úrady obmedzenú účasť divákov, do Edenu ich zavítalo takmer päťtisíc. O titule rozhodol v 69. minúte Petr Ševčík, ktorý z hranice pokutového územia trafil presne po zemi. Pre slovenského trénera Adriana Guľu to bola vôbec prvá ligová prehra na lavičke Plzne v dvanástom zápase.Slavia ako majster si zaistila miestenku do predkola Ligy majstrov, rovnako ako Plzeň, ktorá sa kvalifikovala z druhého miesta.Liberec remizoval v Jablonci 1:1. Hostia boli blízko k prvému víťazstvu po štyroch zápasoch, ale na gól Jana Kuchtu z 24. minúty odpovedal v závere zápasu domáci kapitán Tomáš Hübschman.Za Liberec odohral celý zápas slovenský obranca Martin Koscelník, v prvom polčase inkasoval žltú kartu. Jeho spoluhráč Jakub Hromada bol na ihrisku do 87. minúty. V drese Jablonca absolvoval prvý polčas Jakub Považanec.