Slavia Praha získala tretí majstrovský titul za sebou

Fortuna liga - 30. kolo:

Slovan Liberec - Sparta Praha 2:2 (1:0)



Góly: 30. a 50. Pešek - 67. Karlsson, 68. Hložek

/M. Koscelník (Liberec) hral celý zápas - D. Hancko (Sparta) hral celý zápas/





FK Jablonec Sigma Olomouc 3:1 (1:1)



Góly: 45., 65. SCHRANZ (prvý z 11 m), 68. Doležal - 13. Látal.

/I. Schranz hral do 65. min., strelil dva góly a dostal ŽK, J. Považanec (obaja Jablonec) hral celý zápas a dostal ŽK/





FK Teplice - FC Fastav Zlín 0:0



/R. Matejov hral celý zápas, M. Rakovan (obaja Zlín) bol na lavičke náhradníkov/





FK Pardubice - MFK Karviná 2:2 (1:1)



Góly: 33. Černý, 55. Cadu (z 11 m) - 32. Qose (z 11 m), 81. Bartošák

/L. Čmelík hral celý zápas, R. Mikuš hral celý zápas, Ch. Herc hral do 67. min., M. Janečka bol na lavičke náhradníkov, R. Mazáň (všetci Karviná) bol na lavičke náhradníkov/

Praha 2. mája (TASR) - Futbalisti Slavie Praha získali tretí majstrovský titul za sebou. Rozhodla o tom nedeľná remíza domáceho Liberca so Spartou Praha 2:2 v 30. kole krátko pred výkopom domáceho súboja "zošívaných" s Plzňou.Mužstvo trénera Jindřicha Trpišovského v tejto sezóne ešte ani raz neprehralo. Fortuna ligu tak vyhralo päť zápasov pred koncom. Pred druhým Jabloncom má klub z Edenu náskok 13 bodov, v hre už bude len 12. Celkovo má Slavia na konte sedem titulov v ére samostatnosti, za čias ČSR ich nazbierala 13.Slovan nad "rudými" viedol 2:0, no výhru nedosiahol. Domáci, v základnej zostave ktorých nastúpil Martin Koscelník, viedli po dvoch góloch Jakuba Peška. Sparta, za ktorú odohral celý zápas David Hancko, dokázala v úvode záverečnej štvrtiny zápasu v priebeh jednej minúty vyrovnať. Najskôr v 67. minúte krásnou ďalekonosnou strelou znížil Švéd David Moberg Karlsson a v 68. minúte vyrovnal strelou spoza šestnástky Adam Hložek.V nedeľu sa darilo opäť slovenskému reprezentačnému útočníkovi Ivanovi Schranzovi. Ten dvoma gólmi pomohol Jabloncu k výhre nad Sigmou Olomouc 3:1.Slovenský legionár najskôr v 45. minúte z pokutového kopu vyrovnal na 1:1 a v 65. minúte poslal Jablonec do vedenia, ktoré o tri minúty poistil Martin Doležal. Jabloncu v neúplnej tabuľke patrí 2. miesto, ktoré zaisťuje účasť v kvalifikácii budúceho ročníka Ligy majstrov. Šesťzápasovú šnúru prehier prerušil Zlín, ktorý remizoval s Teplicami 0:0.