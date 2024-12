Slavia Praha zvíťazila v Ostrave 1:0 v dohrávke 8. kola

česká liga - dohrávky 8. kola:



FC Baník Ostrava - SK Slavia Praha 0:1 (0:1)



Gól: 29. Diouf



/T. Rigo celý duel, E. Prekop do 78. min, brankár D. Holec sedel na lavičke - I. Schranz do 65. min/







FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec 1:0 (0:0)



Gól: 88. Ladra



/M. Králik celý duel, A. Kadlec od 80. min - L. Letenay do 77. min, Ľ. Tupta od 69. min, P. Dulay a brankár I. Krajčírik sedeli na lavičke/



Praha 5. decembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha potvrdili dominantné postavenie v českej najvyššej súťaži, vo štvrtkovej dohrávke 8. kola zvíťazili na pôde Baníka Ostrava 1:0 a na konte majú 15 triumfov zo 17 duelov. O jediný gól zápasu sa postaral v 29. minúte Malick Diouf.