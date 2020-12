Slavia Praha zvíťazila v pražskom derby nad Spartou hladko 3:0

10. kolo - sumár:



Brno - České Budějovice 1:3 (0:2)



Góly: 53. Růsek - 10. a 17. Brandner, 90.+2 Čavoš



/A. Čermák odohral celý zápas, J. Kotula hral do 84. min, P. Štepanovský hral do 32. min a v 18. min videl ŽK, D. Bariš sedel na lavičke náhradníkov - M. Králik a L. Skovajsa odohrali celý duel, K. Mészáros hral do 81. min, L. Jánošík sedel na lavičke náhradníkov/







Mladá Boleslav - Teplice 0:2 (0:1)



Góly: 39. Moulis, 84. Trubač



/R. Mazáň odohral za domácich celý zápas/







Sparta Praha - Slavia Praha 0:3 (0:2)



Góly: 32. a 40. Sima, 53. Lingr



/D. Hancko odohral za domácich celý zápas/





Praha 6. decembra (TASR) - Futbalisti Slavie zvíťazili v 297. derby pražských "S" na ihrisku Sparty 3:0. "Zošívaní" rozhodli zápas 10. kola najvyššej českej súťaže už v prvom polčase, keď na nepremenenú jedenástku Lukáša Juliša odpovedal dvoma gólmi Abdallah Sima. Po zmene strán pridal tretí zásah hostí Ondřej Lingr.Do domácej zostavy sa vrátil po zranení slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý odohral celý zápas. Slavia si vďaka trom bodom upevnila vedúce postavenie v tabuľke, keď má pred druhou Spartou päťbodový náskok a v tejto sezóne ešte neprehrala.Hráči Českých Budějovíc zvíťazili v Brne 3:1. Šnúru bez prehry tak natiahli na štyri stretnutia.