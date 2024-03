Slavia prehrala na San Sire s AC Miláno 2:4, Schranz skóroval

Na snímke druhý zľava slovenský stredopoliar Sparty Lukáš Haraslín neúspešne strieľa na bránu, napravo dole írsky brankár Liverpoolu Caoimhin Kelleher v prvom zápase osemfinále Európskej ligy vo futbale Sparta Praha - FC Liverpool v Prahe 7. marca 2024. Foto: TASR/AP

Na snímke v popredí stredopoliar Ríma Bryan Cristante oslavuje gól v prvom zápase osemfinále Európskej ligy (EL) vo futbale AS Rím - Brighton & Hove Albion vo štvrtok 7. marca 2024. Foto: TASR/AP

prvé zápasy osemfinále Európskej ligy:



AC Miláno - Slavia Praha 4:2 (3:1)



Góly: 34. Giroud, 44. Reijnders, 45.+1. Loftus-Cheek, 85. Pulisic - 36. Doudera, 65. SCHRANZ. ČK: 26. Diouf (Slavia)



/I. Schranz hral od 61. minúty a dal gól, M. Tomič (obaja Slavia) hral od 87. minúty/







Olympique Marseille - Villarreal CF 4:0 (3:0)



Góly: 42. a 59. Aubameyang (prvý z 11 m), 23. Veretout, 28. Mosquera (vlastný). ČK: 62. Moreno (po 2. ŽK)







Benfica Lisabon - Glasgow Rangers 2:2 (1:2)



Góly: 45.+1. Di Maria, 67. Goldson (vlastný) - 7. Lawrence, 45.+5. Sterling







SC Freiburg - West Ham United 1:0 (0:0)



Góly: 81. Gregoritsch







Sparta Praha - FC Liverpool 1:5 (0:3)



Góly: 46. Bradley (vlastný) - 25. a 45.+3. Nunez, 6. Mac Allister (z 11 m), 53. Diaz, 90.+4. Szoboszlai



/L. Haraslín (Sparta) hral do 65. minúty/







Karabach Agdam - Bayer Leverkusen 2:2 (2:0)



Góly: 26. Benzia, 45.+2. Juninho - 70. Wirtz, 90.+2. Schick







AS Rím - Brighton & Hove Albion 4:0 (2:0)



Góly: 13. Dybala, 43. Lukaku, 64. Mancini, 68. Cristante

Bratislava 7. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha prehrali v prvom osemfinále Európskej ligy (EL) na pôde AC Miláno 2:4. Hostia, za ktorých znížil na 2:3 striedajúci Slovák Ivan Schranz, boli od 26. minúty v početnej nevýhode po vylúčení Malicka Dioufa. Na konci zápasu nastúpil za Slaviu aj ďalší Slovák Michal Tomič. Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok o 18.45 h.Osem minút po faule Dioufa, ktorý v sklze vôbec netrafil loptu, ale iba nohy Christian Pulisica, skóroval Olivier Giroud. Oslabená Slavia však dokázala vyrovnať o dve minúty po rohovom kope. Keď domáci favorit zvýšil vedenie na dvojgólové ešte pred prestávkou, duel sa javil ako rozhodnutý. Trénerovi Jindřichovi Trpišovskému však vyšlo striedanie, keď poslal krátko po hodine hry na ihrisko Schranza, ktorý strelil kontaktný gól po nepriamom kope. Loptu si spracoval pri vzdialenejšej žrdi a zavesil ju do opačnej strany. Opakoval sa však scenár z prvého dejstva a hostia ani tentokrát neudržali záver polčasu, keď ich obrana nedokázala zareagovať na prenikajúceho Rafaela Leaoa. Jeho strelu usmernil do brány Pulisic.Liverpool vyhral na pôde Sparty Praha vysoko 5:1. Za domácich hral do 65. minúty aj slovenský útočník Lukáš Haraslín. Favorit v zápase takmer skóroval už v druhej minúte, keď ťažil z chyby Haraslína pred pokutovým územím domácich. Prvý gól padol nakoniec z bieleho bodu po chybe v rozohrávke a následnom faule Asgera Sörensena. Alexis Mac Allister skúsene premenil penaltu, ktorú poslal do opačnej strany, než predpokladal brankár Peter Vindahl. Sparta zahodila v prvom polčase dve vyložené šance a do ďalších obrovských príležitostí sa dostala. Medzi potenciálnymi zakončovateľmi bol aj Haraslín. Liverpool predviedol naopak veľkú efektivitu a Darwin Nunez najprv skóroval po výstavnej strele z diaľky pod brvno a v poslednej akcii tímu v nadstavení úvodného dejstva využil center Mac Allistera. Po prestávke poslal v behu do vlastnej brány loptu Conor Bradley a ku kontaktnému gólu bol o chvíľu blízko Haraslín. Ani táto akcia Sparty však nebola úspešná, "The Reds" ešte zvýšili náskok na štvorgólový a potvrdili pozíciu favorita.Prekvapenie sa takmer zrodilo v Baku, kde domáci Karabach Agdam remizoval s Bayerom Leverkusen 2:2. Nemecký tím s prehľadom vedie Bundesligu a v domácej súťaži je v tejto sezóne jediný nezdolaný spomedzi všetkých piatich popredných európskych súťaží. "Farmaceuti" sa koncentrujú na zisk prvej trofeje po viac ako 30 rokoch a prvého ligového titulu, tréner Xabi Alonso tak nepostavil v azerbajdžanskej metropole do základu niekoľko opôr vrátane kapitána a brankára so slovenskými koreňmi Lukáša Hradeckého.Rím triumfoval nad Brightonom vysoko 4:0 a vytvoril si veľmi dobrú východiskovú pozíciu do odvety. Pre anglický klub je tohtoročná účasť v súťaži historicky prvá na európskej scéne. V tom istom pomere triumfoval aj Olympique Marseille nad Villarrealom, paradoxne nezvýšil v prevahe, ktorú mal od 62. minúty.Doma vyhral aj Freiburg, keď zdolal West Ham 1:0. O víťazstve na úradujúcim majstrom Európskej konferenčnej ligy (EKL) rozhodol Michael Gregoritsch. Nemecký klub sa tak priblížil k historickému maximu na európskej scéne, ktorým je vlaňajšie osemfinále v EL, v ktorom nestačil na Juventus Turín.Stretnutie medzi Benficou Lisabon a Glasgowom Rangers sa skončilo nerozhodne 2:2. Smoliar stretnutia bol Connor Goldson z Glasgowu, ktorý dal vlastný gól a "vyrovnal" na konečných 2:2.