Slavia prehrala s Fenerbahce, Tottenham - AS Rím 2:2

5. kolo ligovej fázy EL:



FC Midtjylland - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)



Góly: 49. Collins (vl.) - 7. Larsson, 57. Marmoush (z 11m)







FC Twente Enschede - Royale Union Saint-Gilloise 0:1 (0:1)



Gól: 11. Fuseini







Ferencváros Budapešť - Malmö FF 4:1 (2:1)



Góly: 8. a 11. Varga, 53. Borges, 74. Cisse - 18. Botheim (z 11m)







FCSB - Olympiacos Pireus 0:0



ČK: 67. Birligea (FCSB)







Manchester United - FK Bodö/Glimt 3:2 (2:2)



Góly: 1. Garnach, 45. a 50. Höjlund - 19. Evjen, 23. Zinckernagel







OGC Nice - Glasgow Rangers 1:4 (0:3)



Góly: 83. Bouanani - 35. Černý, 38. Diomande, 45.+3 a 54. Igamane







Real Sociedad San Sebastian - Ajax Amsterdam 2:0 (0:0)



Góly: 67. Barrenetxea, 85. Kubo







SC Braga - TSG 1899 Hoffenheim 3:0 (2:0)



Góly: 2. Bruma, 8. Fernandes, 90.+5 Carvalho







SK Slavia Praha - Fenerbahce Istanbul 1:2 (1:1)



Góly: 7. Chorý - 35. Džeko, 85. En Nesyri



/Schranz za domácich od 72. min/







Tottenham Hotspur - AS Rím 2:2 (2:1)



Góly: 5. Son (z 11m), 34. Johnson - 20. Ndicka, 90.+1 Hummels







Athletic Bilbao - IF Elfsborg 3:0 (2:0)



Góly: 6. Boiro, 24. Prados Diaz, 54. Guruzeta







AZ Alkmaar - Galatasaray Istanbul 1:1 (1:1)



Góly: 2. Mijnans - 43. Osimhen, ČK: 90.+3 Smit (Alkmaar)







Besiktas Istanbul - Maccabi Tel Aviv 1:3 (1:2)



Góly: 38. Silva - 23. Kanichowsky, 45.+3 Peretz, 81. Patati







FC Dynamo Kyjev - FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)



Góly: 90.+5 Kabajev - 55. Vydra, 90. Šulc



/E. Jirka (Plzeň) do 76. min/







FK RFS Riga - PAOK Solún 0:2 (0:1)



Gól: 2. Despodov, 59. Čalov







FK Karabach - Olympique Lyon 1:4 (0:1)



Góly: 87. Juninho (z 11m) - 15. a 80. Mikautadze, 63. Tolisso, 68. Fofana







RSC Anderlecht - FC Porto 2:2 (0:1)



Góly: 52. Degreef, 86. Amuzu - 24. Galeno (z 11m), 83. Vieira







Lazio Rím - Ludogorec Razgrad 0:0





tabuľka:



1. Lazio Rím 5 4 1 0 11:2 13



2. Athletic Bilbao 5 4 1 0 9:2 13



3. Eintracht Frankfurt 5 4 1 0 10:5 13



4. Galatasaray 5 3 2 0 13:9 11



5. Anderlecht 5 3 2 0 9:5 11



6. Ajax 5 3 1 1 13:3 10



7. Lyon 5 3 1 1 12:5 10



8. Glasgow Rangers 5 3 1 1 12:6 10



9. Tottenham 5 3 1 1 10:6 10



10. FCSB 5 3 1 1 7:5 10



11. Ferencváros 5 3 0 2 11:5 9



12. Manchester United 5 2 3 0 10:7 9



13. Viktoria Plzeň 5 2 3 0 9:7 9



14. Olympiakos 5 2 2 1 5:3 8



15 Fenerbahce 5 2 2 1 7:7 8



16. Real Sociedad 5 2 1 2 7:6 7



17. Bodö/Glimt 5 2 1 2 8:8 7



18. Braga 5 2 1 2 7:7 7



19. AZ Alkmaar 5 2 1 2 7:7 7



20. Midtjylland 5 2 1 2 5:5 7



21. AS Rím 5 1 3 1 5:5 6



22. Besiktas 5 2 0 3 5:11 6



23. Porto 5 1 2 2 10:10 5



24. Union SG 5 1 2 2 3:4 5



25. Hoffenheim 5 1 2 2 5:8 5



26. Slavia Praha 5 1 1 3 4:5 4



27. PAOK Solún 5 1 1 3 5:8 4



28. Elfsborg 5 1 1 3 7:11 4



29. Twente 5 0 3 2 4:7 3



30. Malmö 5 1 0 4 4:10 3



31. Maccabi Tel Aviv 5 1 0 4 5:12 3



32. Karabach 5 1 0 4 4:13 3



33. Ludogorec 5 0 2 3 1:6 2



34. RFS Riga 5 0 2 3 4:10 2



35. OGC Nice 5 0 2 3 5:12 2



36. Dynamo Kyjev 5 0 0 5 1:12 0



Bratislava 28. novembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha podľahli v domácom zápase 5. kola Európskej ligy Fenerbahce Istanbul 1:2 a zaznamenali tretiu prehru v súťaži za sebou. V šlágri štvrtkového programu remizoval Tottenahm Hotspur s AS Rím 2:2. Manchester United v prvom domácom stretnutí nového trénera Rubena Amorima s ťažkosťami zdolal nórskeho oustidera FK Bodö/Glimt 3:2.Slavia mala výborný vstup do zápasu a už v 7. minúte sa radovala z vedenia. Lukáš Provod sa uvoľnil na ľavej strane a Tomáš Chorý zasunul ideálny center do siete. Ďalšie dve veľké šance mal David Douděra, no dvakrát hlavičkoval tesne vedľa. Do tretice neuspel hlavou ani Chorý a následne udreli hostia, keď si Edin Džeko potiahol loptu na stred šestnástky a predviedol svoje strelecké schopnosti. Druhý gól Slavie tesne pred prestávkou zrušil VAR. Z triumfu sa nakoniec tešili hostia, päť minút pred koncom rozhodol Youssef En-Nesyri. Za Slaviu, ktorá má na konte iba štyri body, nastúpil v 72. minúte slovenský krídelník Ivan Schranz.Aj duel v Londýne sa hral vo vysokom tempe a gól padol už v 5. minúte, keď domáci kapitán Heung-Min Son premenil penaltu. Rimania vyrovnali po centri Paula Dybalu, na ktorý si najvyššie vyskočil Evan Ndicka, ale aktívnejší Tottenham išiel do prestávky s náskokom vďaka prízemnej trefe Brennan Johnsona. Spurs mali viac šancí, Rimania dostali loptu do brány ešte dvakrát, no góly Stephana El Shaarawyho a Arťoma Dovbyka neplatili pre ofsajd. Hostia si v závere vypracovali viacero šancí na vyrovnanie a tú posledné premenili, v prvej nadstavenej minúte dorazil strieľaný center Mats Hummels - 2:2.Amorimovi vyšla domáca premiéra víťazne, no jeho noví zverenci sa v pozícii veľkých favoritov poriadne natrápili s nórskym zástupcom. Do vedenia išli síce už v prvej minúte gólom Alejandra Garnacha, ale po veľkých chybách obrany v priebehu piatich minút otočili Hakon Evjen a Philip Zinckernagel. Dva góly Rasmusa Höjlunda na oboch stranách prestávky znamenali tri body pre domácich, no tí vôbec nepredviedli presvedčivý výkon.Hráči Viktorie Plzeň zvíťazili nad Dynamom Kyjev 2:1 a bodovali tak aj v piatom stretnutí ligovej fázy. V ich drese odohral 75 minút slovenský útočník Erik Jirka, ktorý prihral na gól Matěja Vydru. Plzeň má po piatom kole na konte deväť bodov, prvé tri zápasy remizovala a prvý triumf v súťaži nad San Sebastianom potvrdila vo štvrtok výhrou v Hamburgu, prechodnom domove Dynama Kyjev. Duel bol od začiatku otvorený a oba tímy si vytvorili viacero šancí. V 26. minúte mohol otvoriť skóre Jirka, no zoči-voči brankárovi z ani nie 10 metrov zaváhal a loptu poslal priamo naňho. Slovenský hráč mal ďalšiu dobrú príležitosť ihneď po zmene strán, no jeho strelu z uhla volejom opäť vyrazil Buščan. Chvíľu na to sa tešili z gólu domáci, ale zrušil ho ofsajd. Platný zásah tak prišiel až v 55. minúte - Jirka priťukol hlavou loptu Vydrovi, ten sa otočil okolo obrancu a strelou z diaľky rozvlnil sieť. V 90. minúte zvýšil na 2:0 Šulc, no krátko na to zapadol za brankára Plzne center Kabajeva - 1:2. Plzeň neprehrala už 25 zápasov v pohárovej Európe v riadnom hracom čase v sérii. Dynamo je v prebiehajúcej sezóne EL stále bez bodu a na poslednom mieste.Lazio Rím nečakane zaváhalo v domácom stretnutí s bulharským Ludogorcom, keď iba remizovalo 0:0 a prišlo o stopercentnú bilanciu, no s 13 bodmi sa udržalo na čele tabuľky. Do piateho kola vstúpilo ako jediný tím, ktorý ešte nestratil bod, no túto pozíciu si po ňom už neudržalo. Jeho hráči mali proti Ludogorcu celý zápas veľkú prevahu, na strely vyhrali 20:3, súperom nedovolili ani jedinú na bránku, no nedokázali sa presadiť a duel sa tak skončil bezgólovou remízou. Bilbao natiahlo svoju víťaznú sériu v súťaži na štyri stretnutia, keď si doma poľahky poradilo s IF Elfsborg 3:0 a je druhé. Dramatický duel medzi domácim Anderlechtom a Portom sa skončil remízou 2:2, body si podelili aj Alkmaar a Galatasaray Istanbul (1:1). Frankfurt vyhral na pôde Midtjyllandu 2:1 a je tretí. San Sebastian zdolal doma Ajax Amsterdam 2:0.