Slavia prešla cez Panathinaikos, Vaduz vyradil Konyaspor

výsledky - odvety 3. predkola EKL:



FC Kyzylžar Petropavlovsk - APOEL Nikózia 0:0



/prvý zápas 0:1, postúpil APOEL/







Tobol Kostanaj - HŠK Zrinjski Mostar 1:1 (0:1)



/prvý zápas 0:1, postúpil HŠK Zrinjski Mostar/







CS Petrocub - MOL Fehérvár 1:2 (1:2)



/prvý zápas 0:5, postúpil Fehérvár/







Djurgarden Štokholm - ACS Sepsi 3:1 (2:1)



/prvý zápas 3:1, Djurgarden/



/Niňaj za hostí celý zápas/







Konyaspor - FC Vaduz 2:4 (1:2)



/prvý zápas 1:1, postúpil Vaduz/







FC Twente - Čukarički Belehrad 4:1 (2:1)



/prvý zápas 3:1, postúpilo Twente/







Hapoel Beer Sheva - FC Lugano 3:1 (0:0)



/prvý zápas 2:0, postúpil Hapoel/







Royal Antverpy - Lilleström SK 2:0 (1:0)



/prvý zápas 3:1, postúpili Antverpy/







CFR Kluž - Šachťor Soligorsk 1:0 (1:0)



/prvý zápas 0:0, postúpil Kluž/







Universitatea Craiova - Zorja Luhansk 3:0 (1:0)



/prvý zápas 0:1, postúpila Craiova/







Panathinaikos Atény - Slavia Praha 1:1 (0:0)



/prvý zápas 0:2, postúpila Slavia/



/Schranz za hostí do 90.+7 min/







Istanbul Basaksehir - FK Breidablik 3:0 (1:0)



/prvý zápas 3:1, postúpil Basaksehir/







Aris Solún - Maccabi Tel Aviv 2:1 (0:0)



/prvý zápas 0:2, postúpil Tel Aviv/







RSC Anderlecht - Paide Linnameeskond 3:0 (0:0)



/prvý zápas 2:0, postúpil Anderlecht/







Sligo Rovers - Viking Stavanger 1:0 (1:0)



/prvý zápas 1:5, postúpil Stavanger/







Hibernians FC - RFS Riga 1:3 (0:1)



/prvý zápas 1:1, postúpila Riga/





Bratislava 11. augusta (TASR) - Futbalisti HŠK Zrinjski Mostar sa prebojovali do play off Európskej konferenčnej ligy. V 3. predkole vyradili kazašský Tobol Kostanaj po výsledkoch 1:0 (doma) a 1:1 (vonku). O postup do skupinovej fázy si šampión Bosny a Hercegoviny zahrá proti zdolanému z konfrontácie 3. predkola Európskej ligy medzi Slovanom Bratislava a Olympiakosom Pireus. Prvý zápas v Grécku sa minulý štvrtok skončil remízou 1:1.Slavia Praha v základnej zostave so Slovákom Ivan Schranzom zvládla odvetu v Aténach, keď remizovala 1:1, pričom v prvom domácom stretnutí zdolala Panathinaikos 2:0. "Zošívaní" sa v play off stretnú s Rakówom Čenstochová, ktorý vyradil Spartak Trnava po výsledkoch 2:0 vonku a 1:0 doma.V play off sa predstaví aj slovenský stredopoliar Peter Pokorný, jeho Fehérvár zvíťazil po domácom triumfe 5:0 aj vo štvrtok na pôde CS Petrocub 2:1. Nedarilo sa slovenskému obrancovi Branislavovi Niňajovi, ktorý prehral so svojím ACS Sepsi na pôde Djurgardenu Štokholm 1:3, rovnako ako v prvom meraní síl. O veľké prekvapenie sa postaral lichtenštajnský FC Vaduz, ktorý po domácej remíze 1:1 zvíťazil na pôde tureckého Konyasporu 4:2 a okrem postupu si pripísal aj cenný skalp.