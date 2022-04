Slavia sa teší na vyvrcholenie ságy s Feyenoordom vo vypredanom Edene

odvety štvrťfinále EKL 2021/2022:



18.45 PSV Eindhoven - Leicester City /prvý zápas 0:0/



21.00 Slavia Praha /I. Schranz/ - Feyenoord Rotterdam /3:3/



21.00 AS Rím - FK Bodö/Glimt /1:2/



21.00 PAOK Solún - Olympique Marseille /1:2/

Bratislava 13. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha s Ivanom Schranzom uzavrú vo štvrtok o 21.00 h štvorzápasovú tohtosezónnu ságu s Feyenoordom Rotterdam. Do domácej odvety štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 si priviezli remízu 3:3. V Holandsku odohral celé stretnutie aj slovenský krídelník, ktorý gólom prispel k nedeľnému víťazstvu v najvyššej českej súťaži nad Pardubicami 4:0.Úradujúci český šampión prehral v základnej skupine v Rotterdame 1:2, doma remizoval 2:2. Dojem si zlepšil minulý týždeň v úvodnom štvrťfinálovom súboji, v ktorom zabezpečil nerozhodný výsledok gólom v nadstavenom čase Ibrahim Traore. V doterajších vzájomných dueloch padlo trinásť gólov.povedal obranca Alexander Bah na oficiálnej stránke Slavie, ktorá má šancu prebojovať sa do najlepšej štvorky európskej súťaže prvýkrát od semifinále Pohára UEFA 1995/1996:Podľa trénera Jindřicha Trpišovského bude v Edene vypredané:Postupujúci narazí medzi elitným kvartetom na víťaza dvojzápasu PAOK Solún - Olympique Marseille. V prvom súboji uspel francúzsky klub doma 2:1. Leicester City sa po bezgólovej remíze predstaví na trávniku PSV Eindhoven. Ak si v odvete vybojuje premiérovú účasť v semifinále európskej súťaže, zmeria si sily s AS Rím alebo FK Bodö/Glimt. Nórske prekvapenie má z domáceho úvodného duelu náskok 2:1 a Rimanom sa ho nepodarilo v tomto ročníku zdolať ani na jeden z doterajších troch pokusov. V skupinovej fáze prehrali v Nórsku zahanbujúco 1:6 a na vlastnom štadióne remizovali 2:2.