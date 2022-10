Slavia si udržala šancu na postup, Kolář: Prežili sme klinickú smrť

Priština 28. októbra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha si vo štvrtok udržali nádej na postup do vyraďovacej fázy Európskej konferenčnej ligy. Na ihrisku kosovského Ballkani vyhrali gólom v záverečnej štvrťhodine 1:0, napriek tomu nemajú postupové karty vo svojich rukách. V záverečnom kole sa Slavia musí spoliehať na to, že Kluž nevyhrá doma nad Ballkani. "Zošívaní" potrebujú na budúci štvrtok získať viac bodov ako ich rumunský rival, s ktorým prehrali oba vzájomné zápasy.



V drese Slavie nenastúpil v Kosove ani jeden slovenský legionár - Ivan Schranz je zranený a Jakub Hromada nefiguruje na súpiske pre EKL. Hostí v 76. minúte vykúpil gól Ondřeja Lingra, ktorý zblízka hlavičkoval loptu do siete po centri Davids Juráska na vzdialenejšiu žrď. "Išlo mi to na hlavu, bola to jednoduchá situácia. Trafil som hráča, ten si to tam zrazil. Užil som si to veľmi, objímalo ma snáď dvadsať ľudí. Takú oslavu som mal vymyslenú už pred zápasom, akurát tam boli dva banery, musel som ich prekonať, ale zvládol som to," povedal Lingr o gólovej situácii pre isport.cz.



"Prežili sme klinickú smrť. Dnes nevyhrať, tak už sa vlastne o nič nehrá," vyhlásil brankár Ondřej Kolář, ktorý si udržal čisté konto a najmä na konci duelu podržal svoj tím kľúčovými zákrokmi. Vyhýbať sa musel aj predmetom, kúsok od neho dopadla počas duelu fľaša: "Priletela asi päť metrov odo mňa. Ja toto nikdy nepochopím, je to absurdné, ako si niekto môže dovoliť hodiť plnú fľašu na ihrisko. Keby niekoho trafil, mňa alebo rozhodcu... Klobúk dole, ako ďaleko to dohodil, ale za mňa je to blbec."



Sivasspor v druhom dueli G-skupiny zdolal doma Kluž 3:0 a definitívne si zabezpečil postup do ďalšej fázy. Na čele skupiny má desať bodov, o tri viac ako získali Kluž a Slavia. Ballkani figuruje na štvrtej priečke so štyrmi bodmi.