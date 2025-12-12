< sekcia Šport
Slávia ŠKP Banská Bystrica zdolala BK ŠK UMB 89:41
Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK ŠK UMB Banská Bystrica 89:41 (44:22)
Autor TASR
Banská Bystrica 12. decembra (TASR) - Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom stretnutí 12. kola Tipos extraligy v mestskom derby nad hráčkami BK ŠK UMB 89:41.
Tipos extraliga - 12. kolo:
Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK ŠK UMB Banská Bystrica 89:41 (44:22)
Najviac bodov: Chovaníková 16, Žilinská 14 (14 doskokov), Pinzanová 12 - Háberová a Holíková po 8, Galičinská a Matejčíková po 7
Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK ŠK UMB Banská Bystrica 89:41 (44:22)
Najviac bodov: Chovaníková 16, Žilinská 14 (14 doskokov), Pinzanová 12 - Háberová a Holíková po 8, Galičinská a Matejčíková po 7