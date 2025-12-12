Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slávia ŠKP Banská Bystrica zdolala BK ŠK UMB 89:41

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK ŠK UMB Banská Bystrica 89:41 (44:22)

Autor TASR
Banská Bystrica 12. decembra (TASR) - Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom stretnutí 12. kola Tipos extraligy v mestskom derby nad hráčkami BK ŠK UMB 89:41.



Tipos extraliga - 12. kolo:

Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK ŠK UMB Banská Bystrica 89:41 (44:22)

Najviac bodov: Chovaníková 16, Žilinská 14 (14 doskokov), Pinzanová 12 - Háberová a Holíková po 8, Galičinská a Matejčíková po 7
.

