Slávia ŠKP Banská Bystrica zvíťazila v zápase nad Piešťanské Čajky
O svojom triumfe rozhodli v záverečnej štvrtine. Ružomberok si poradil so Šamorínom 75:35.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili v šlágri 9. kola TIPOS Extraligy nad Piešťanskými Čajkami 75:66. O svojom triumfe rozhodli v záverečnej štvrtine. Ružomberok si poradil so Šamorínom 75:35.
9. kolo TIPOS Extraligy:
BK ŠK UMB Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava 33:51 (12:30)
Najviac bodov: Holíková a Rostocká po 8, Matejčíková a Oravcová po 6 - Tripkovičová 16, Marcová 9, Vargová a Kňazeová po 6
CBK Košice - BK AS Trenčín 86:53 (46:28)
Najviac bodov: Kašperanová 22, Kmetoniová 15, Czakóová 14 - Mamráková 16, Bučková 12, Urbanová 8
MBK Ružomberok - ŠBK Šamorín 75:35 (36:23)
Najviac bodov: Jackovecová 16, Kaľužná 14, Šedivá 12 - Pančuková 12, Hrymaľuková 11, Kononučenková 9
Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky 75:66 (34:38)
Najviac bodov: Simpsonová 19, Užovičová 117, Pinzanová 15 - Schwarzová 16, Farcyová 13, Herminjardová 10
