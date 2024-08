Slavia so Schranzom prehrala v 1. zápase play off na pôde Lille 0:2

prvé zápasy play off LM:



FK Bodö/Glimt - CZ Belehrad 2:1 (0:0)



Góly: 52. Björtuft, 62. Määttä - 75. Mimovič



/M. Tomič (Bodö/Glimt) na lavičke náhradníkov/







Dinamo Záhreb - FK Karabach 3:0 (1:0)



Góly: 75. a 80. Kulenovič, 29. Pjaca







OSC Lille - Slavia Praha 2:0 (0:0)



Góly: 52. David, 77. Zhegrova



/I. Schranz (Slavia) hral do 75. min/

Bratislava 20. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha prehrali v prvom zápase play off Ligy majstrov na pôde OSC Lille 0:2. V základnej zostave hostí sa predstavil Ivan Schranz, slovenský krídelník hral do 75. minúty.Hráči Lille mali proti "zošívaným" od úvodu hernú prevahu. V prvom polčase ešte Jonathan David nepremenil dve tutovky, v 52. minúte však už kanadský útočník namieril presne k bližšej žrdi a poslal domácich do vedenia. V 77. minúte pridal druhý gól francúzskeho tímu po individuálnom prieniku Egon Zhegrova. Český zástupca vzápätí dokázal odpovedať hlavičkou Mojmíra Chytila, ale zasiahol VAR a gól napokon neplatil pre ofsajd. Slavii sa už nepodarilo znížiť, takže OSC si do odvety berie sľubný dvojgólový náskok.V ďalších utorkových stretnutiach si domáce Dinamo Záhreb poradilo s FK Karabach hladko 3:0 a FK Bodö/Glimt zdolal CZ Belehrad tesne 2:1. Slovenský obranca Michal Tomič sledoval zápas z lavičky domáceho tímu. Duel v Nórsku mal aj ďalšiu slovenskú stopu, keďže ho viedli rozhodcovia zo Slovenska. V pozícii hlavného arbitra bol Ivan Kružliak, na čiarach mu asistovali Branislav Hancko a Ján Pozor a štvrtým rozhodcom bol Peter Kráľovič.Odvety play off sú na programe v stredu 28. augusta, úspešnejší z dvojzápasov sa kvalifikujú do hlavnej fázy Ligy majstrov.