Slavia ukradla Feyenoordu výhru v poslednej sekunde

Rotterdam 8. apríla (TASR) - Zápas, ktorý mal všetko. Množstvo šancí, šesť gólov, aj jeden sporný, nervy, dohady i polčasovú šarvátku s červenou kartou pre člena realizačného tímu. Tretí tohtosezónny duel medzi Feyenoordom Rotterdam a Slaviou Praha sa skončil remízou 3:3. Nechýbal pri nej ani slovenský krídelník českého tímu Ivan Schranz, ktorý odohral celé stretnutie, prihral na druhý gól a dostal žltú kartu.



Oba tímy na seba narazili už v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy (EKL) a oba zápasy priniesli zaujímavé futbalové divadlo. Najprv sa z domácej výhry 2:1 tešil Feyenoord, na Slavii sa zrodila remíza 2:2, keď od 36. minúty oslabený holandský tím vyrovnal v nadstavenom čase zásluhou Cyrila Dessersa. Prvé štvrťfinálové meranie síl v EKL bolo ešte lepšou reklamou na futbal. "Z môjho pohľadu to bol skvelý zápas. Šesť gólov, množstvo šancí na oboch stranách, výborné individuálne výkony," zhodnotil duel pre klubovú webstránku Slavie tréner Jindřich Trpišovský.



V 10. minúte išli domáci po rohu súpera do rýchleho protiútoku, Luis Sinisterra si zľava naviedol loptu na strelu a pri bližšej žrdi prekvapil brankára Ondřeja Kolářa. Náskok mohol zvýšiť Orkun Kökcü, ktorému prekazilo radosť z gólu brvno. Feyenoord bol v prvom polčase aktívnejší, no v 41. minúte inkasoval. Peter Olayinka na dvakrát pretlačil loptu cez Ofira Marciana, a hoci sa domáci dožadovali odpískania ofsajdu, turecký rozhodca Halil Umut Meler gól uznal. Sporná situácia však rozvášnila obe strany a pred odchodom na polčasovú prestávku sa na ihrisku spustila hromadná šarvátka, po ktorej rozdal rozhodca žlté karty i jednu červenú pre člena realizačného tímu. "Nechcel som byť aktívny, chcel som to upokojiť, ale videl som, že tam bolo nejaké klbko hráčov a realizačný tím a začalo sa to kumulovať. Mali sme nejakých hráčov ohrozených kartami, takže išlo o to, aby sa nevykartovali. U realizačného tímu je to jedno. Petra Olayinku niekto držal pod krkom, tak som tam vletel, aby k niečom nedošlo. Chcel som skôr dostať ja, ako by mal dostať on, ale potom sa to upokojilo a podali sme si ruky," okomentoval situáciu hlavný tréner.



Domáci reklamovali ofsajd Yira Sora, ktorý sa síce lopty nedotkol, no na bránkovej čiare zabránil v zákroku obrancovi Feyenoordu. V EKL však nie je k dispozícii VAR a tak rozhodcovia nemohli situáciu prehodnotiť. "Vplyv na zápas to určite má. Nie sú preskúmavané situácie. Pozriete sa na hlavného a postranného rozhodcu a hneď viete, či gól platí. Je to veľká zmena pre emócie. A čo sa týka nášho prvého gólu, úprimne som ani nevedel, proti čomu domáci protestujú. A ak tam niečo bolo, tak sa to vykompenzovalo pri ich druhej trefe," povedal tréner Slavie.



Krátko po zmene strán Kolář vytlačil loptu na roh po nebezpečnej strele Guusa Tila. Hráči českého šampióna však boli domácim minimálne vyrovnaným súperom a v 67. minúte sa im podarilo umlčať tribúny štadióna De Kuip. Schranz našiel centrom Yiru Sora a Nigérijčan z tesnej blízkosti prekonal brankára Feyenoordu - 1:2. Domáci vrhli sily do útoku a podarilo sa im otočiť skóre. V 74. minúte vyrovnal Marcos Senesi a v 86. minúte Kolář podcenil priamy kop Kökcüa - 3:2. Posledné slovo však patrilo hosťom, ktorí vyrovnali v poslednej minúte nadstaveného času. Po rohu vypálil z druhej vlny Sor, loptu zastavil Ibrahim Traore a pätičkou ju poslal okolo Marciana do siete - 3:3.



Útočník z Pobrežia Slonoviny sa tak postaral o ďalší dôležitý moment pre Slaviu Praha, pred dvoma rokmi sa veľkou mierou zaslúžil o postup do štvrťfinále Európskej ligy cez FC Sevilla. "Som šťastný, každý je šťastný. Dalo by sa povedať, že som dal gól v poslednej sekunde a vďaka nemu sme remizovali. Taký gól som dal naposledy Seville. Remizovať tu nie je jednoduché. Feyenoord je silný tím, má skvelých fanúšikov, atmosféru, dobre pressuje. Remizovali sme, ale čaká nás druhý zápas doma, na ktorý sa musíme sústrediť, aby sme postúpili do semifinále," povedal pre klubový web Traore.



Odveta v Edene je na programe 14. apríla. "Rozhodne sme v lepšom postavení, než keby sme zápas skončili prehrou. Dokázali sme remizovať a doma nás poženie plný štadión, presne takto som si to prial. Samozrejme by bolo lepšie, keby sme vyhrali, ale v kontexte zápasu musíme byť radi za remízu. Dúfam, že nás doma ľudia poženú a postupom prepíšeme históriu," zaželal si Ondřej Kúdela.



Kým v českom tím prevládala spokojnosť a nadšenie z dramatického zápasu a vyrovnania, v holandskom to boli zmiešané pocity a skôr sklamanie. To bol aj prípad trénera Arneho Slota: "Áno sklamanie, pretože mám pocit skôr ako z prehry ako z víťazstva." Trpkú príchuť mu zvýraznilo rozhodnutie arbitrov uznať vyrovnávajúci gól Slavie na 1:1. "Nemal platiť. Súper tak išiel do prestávky s dobrým pocitom. Bohužiaľ, nestalo sa to prvýkrát v tejto sezóne. Remíza 3:3 nie je ideálny výsledok, no na druhej strane nám dáva tento zápas návod. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre a tím ukázal dobrý charakter," uviedol pre klubovú webstránku.