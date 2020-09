Slavia v Edene s Midtjyllandom bez gólov, Trpišovský: Beriem to

Praha 23. septembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha uhrali v utorňajšom prvom súboji play off Ligy majstrov 2020/2021 v Edene proti dánskemu Midtjyllandu bezgólovú remízu a tréner "zošívaných" Jindřich Trpišovský ju akceptoval. Český šampión môže v budúcotýždňovej odvete v Herningu preniknúť druhýkrát za sebou do skupinovej fázy aj v prípade, že remizuje so streleným gólom.



Duel bol fyzicky náročný, plný osobných súbojoch, hostia si v ňom vypracovali viac gólových šancí. "Vzhľadom k tomu, ako zápas prebiehal, je pre nás výsledok dobrý. Vidíme, aký silný súper proti nám stojí. Zostava bola ladená tak, aby sme boli stopercentní v defenzíve, aby sme nedostali gól," citoval Trpišovského portál iDnes.cz.



Domácich viackrát podržal výbornými zákrokmi brankár Ondřej Kolář, ktorý reflexívne vyrazil hlavičku Soryho Kabu a v závere zneškodnil aj delovku kapitána hostí Erika Svjačenka. "Podržal nás. Škoda, že sme v nervóznom úvode nedohrali dve situácie, potom sa to vyrovnalo. Midtjylland je fyzicky mimoriadne vybavený, má komplexný tím, má veľa mladých a dynamických hráčov, ktorí odchádzajú do Anglicka či Španielska. Prial by som si, aby sme mali viac nebezpečných situácií, ale oni boli veľmi defenzívne ladení a skvelí v strede ihriska. V Európe nedostali gól, v lige ich dostávajú málo. V odvete si môžeme v rozostavení dovoliť viac riskovať. Musíme zlepšiť štandardky, obranné aj útočné. To môže hrať obrovskú úlohu. Musíme sa tiež dostať viac do kombinácie a hrať po zemi," povedal lodivod Slavie.



Prvý zápas sa hral bez divákov, rovnaké to bude v odvete 30. septembra. "Mám na to len jedno slovo - smutné. My, čo sme zvyknutí na atmosféru, sa s tým ťažko vyrovnávame. Blíži sa to k prípravným zápasom. Futbalu ani súťaži to vôbec nesvedčí," dodal Trpišovský.