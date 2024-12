Slavia v základe so Schranzom prehrala s Anderlechtom 1:2

6. kolo ligovej fázy EL:



Ajax Amsterdam - Lazio Rím 1:3 (0:1)



Góly: 47. Traore - 12. Tchaouna, 52. Dele-Bashiru, 77. Pedro







FK Bodö/Glimt - Besiktas Istanbul 2:1 (2:1)



Góly: 37. Zinckernagel, 44. Björtuft - 21. Fernandes







IF Elfsborg - FK Karabach 1:0 (0:0)



Góly: 57. Qasem







FC Porto - FC Midtjylland 2:0 (1:0)



Góly: 30. Namaso, 56. Samu







Olympique Lyon - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)



Góly: 27. Cherki, 50. Fofana, 54. Nuamah - 18. Knauff, 85. Marmoush







Maccabi Tel Aviv - FK RFS Riga 2:1 (1:0)



Góly: 16. Nachmias, 69. Stojič - 52. Savalnieks







Glasgow Rangers - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)



Góly: 47. Igamane - 75. Kulusevski







Real Sociedad San Sebastian - FC Dynamo Kyjev 3:0 (3:0)



Góly: 19. a 33. Oyarzabal, 24. Becker







SK Slavia Praha - RSC Anderlecht 1:2 (0:2)



Góly: 58. Chorý - 8. Angulo, 31. Verschaeren



/I. Schranz (Slavia) hral do 63. minúty/







AS Rím - SC Braga 3:0 (1:0)



Góly: 10. Pellegrini, 47. Abdulhamid, 90.+1 Hermoso, ČK: 68. Matheus (Braga)







TSG 1899 Hoffenheim - FCSB 0:0







Ludogorec Razgrad - AZ Alkmaar 2:2 (0:2)



Góly: 61. Chochev, 63. Duah - 14. Van Bommel, 19. Majkuma







Malmö FF - Galatasaray Istanbul 2:2 (1:1)



Góly: 24. Botheim, 90.+2 Pena - 43. Jelert, 56. Akgün







Olympiakos Pireus - FC Twente Enschede 0:0







PAOK Solún - Ferencváros Budapešť 5:0 (2:0)



Góly: 10. Taison, 29. Thomas, 76. Chalov, 80. Živkovič (z 11 m), 89. Despodov







FC Viktoria Plzeň - Manchester United 1:2 (0:0)



Góly: 48. Vydra - 62. a 88. Höjlund







Royale Union Saint-Gilloise - OGC Nice 2:1 (1:1)



Góly: 33. a 90.+2 Ivanovič - 45.+2 Guessand







tabuľka:



1. Lazio Rím 6 5 1 0 14:3 16



2. Athletic Bilbao 6 5 1 0 11:2 16



3. RSC Anderlecht 6 4 2 0 11:6 14



4. Olympique Lyon 6 4 1 1 15:7 13



5. Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 12:8 13



6. Galatasaray Istanbul 6 3 3 0 15:11 12



7. Manchester United 6 3 3 0 12:8 12



8. Glasgow Rangers 6 3 2 1 13:7 11



9. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 11:7 11



10. FCSB 6 3 2 1 7:5 11



11. Ajax Amsterdam 6 3 1 2 14:6 10



12. Real Sociedad 6 3 1 2 10:6 10



13. FK Bodö/Glimt 6 3 1 2 10:9 10



14. AS Rím 6 2 3 1 8:5 9



15. Olympique Lyon 6 2 3 1 5:3 9



16. Ferencváros Budapešť 6 3 0 3 11:10 9



17. FC Viktoria Plzeň 6 2 3 1 10:9 9



18. FC Porto 6 2 2 2 12:10 8



19. AZ Alkmaar 6 2 2 2 9:9 8



20. Royale Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5:5 8



21. Fenerbahce Istanbul 6 2 2 2 7:9 8



22. PAOK Solún 6 2 1 3 10:8 7



23. FC Midtjylland 6 2 1 3 5:7 7



24. IF Elfsborg 6 2 1 3 8:11 7



25. SC Braga 6 2 1 3 7:10 7



26. TSG 1899 Hoffenheim 6 1 3 2 5:8 6



27. Maccabi Tel Aviv 6 2 0 4 7:13 6



28. Besiktas Istanbul 6 2 0 4 6:13 6



29. Slavia Praha 6 1 1 4 5:7 4



30. FC Twente Enschede 6 0 4 2 4:7 4



31. Malmö FF 6 1 1 4 6:12 4



32. Ludogorec Razgrad 6 0 3 3 3:8 3



33. FK Karabach 6 1 0 5 4:14 3



34. FK RFS Riga 6 0 2 4 5:12 2



35. OGC Nice 6 0 2 4 6:14 2



36. FC Dynamo Kyjev 6 0 0 6 1:15 0

Bratislava 12. decembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha prehrali vo štvrtkovom zápase 6. kola Európskej ligy s RSC Anderlecht Brusel 1:2. Domáci v základe so slovenským útočníkom Ivanom Schranzom inkasovali oba góly v prvom polčase, ako jediný za nich skóroval Tomáš Chorý. "Zošívaným" patrí v tabuľke 29. miesto, ich belgický súper je tretí.Slavia inkasovala prvýkrát v ôsmej minúte, keď pri rozohrávke nezvládla vysoký pressing hostí. Víťazný gól pridal po polhodine hry Yari Verschaeren, ktorý zamieril spoza šestnástky spoza dvojice obrancov presne do ľavého dolného rohu. Po rohovom kope Lukáša Prevoda dal domácim nádej Chorý, ktorý predĺžil rohový kop k vzdialenejšej žrdi, no hostia už drámu nedopustili.Vedenie v tabuľke si upevnilo Lazio Rím, ktoré vyhralo 3:1 na pôde Ajaxu Amsterdam a je stále bez prehry. Tottenham Hotspur len remizoval na trávniku Glasgow Rangers, pričom bod pre hostí zachránil Dejan Kulusevski. Ako jediné je bez bodu stále Dynamo Kyjev, ktoré vo štvrtok prehralo v San Sebastiane 0:3 s Realom Sociedad.Plzeň prehrala s Manchestrom United 1:2. O oba góly hostí sa postaral Rasmus Höjlund, ktorého tím otočil skóre z 0:1. Od začiatku duelu pôsobil nervózne brankár "červených diablov" Andre Onana a práve po jeho chybe išli domáci do vedenia. Kamerunský reprezentant rozohral nedôrazne a lopta skončila na kopačkách Pavla Šulca, ktorý si ju potiahol a pred odkrytou bránou našiel Matěja Vydru. Vyrovnanie zaistil Höjlund po tom, ako obranca Svetozar Markovič zablokoval pokus Amada Dialla. Pri víťaznom góle asistoval dánskemu útočníkovi Bruno Fernandes, ktorý mu poslal z priameho kopu loptu do behu. Plzeň prehrala v európskej súťaži v riadnom hracom čase prvýkrát po vyše dvoch rokoch. United poskočili v neúplnej tabuľke na siedme miesto, Plzeň je sedemnásta.Na šieste miesto klesol Galatasaray Istanbul, ktorý remizoval na pôde Malmö FF 2:2. AS Rím si ustrážil tri body proti Brage vďaka víťazstvu 3:0 po vylúčení hosťujúceho Matheusa. Najvyšším rozdielom zvíťazil PAOK Solún, keď deklasoval Ferencváros Budapešť 5:0, pričom za domácich skórovalo kvinteto rozdielnych hráčov. Bez výhry naopak zostáva Nice - na trávniku Royale Union prehral 1:2 po dvoch góloch Franja Ivanoviča. Francúzskemu zástupcovi patrí predposledné miesto pred Dynamom Kyjev.