Slavia v zostave s Hromadom zvíťazila na pôde Bohemiansu 4:1

Česká liga - 14. kolo



Bohemians 1905 - Slavia Praha 1:4 (1:2)



Góly: 2. Květ - 3. a 79. Olayinka, 30. Jurečka (z 11 m), 76. Lingr



/E. Prekop odohral celý zápas - J. Hromada hral do 85. minúty/





FC Zbrojovka Brno - Slovan Liberec 3:0 (0:0)



Góly: 51. Šural, 59. Ševčík, 72. Řezníček



/R. Matejov nastúpil v 90. minúte - K. Mészáros nastúpil v 77. minúte/





FK Teplice - SK Sigma Olomouc 2:1 (1:1)



Góly: 22. Žák, 61. Gning - 14. Růsek



/J. Chvátal odohral celý zápas a dostal ŽK, M. Košťál (obaja Olomouc) hral od 78. minúty/

Praha 30. októbra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v nedeľnom zápase 14. kola najvyššej českej súťaže na ihrisku Bohemiansu 4:1. Hostia tak znížili stratu na vedúcu Plzeň, tá má však duel k dobru. V drese "zošívaných" hral do 85. minúty aj Slovák Jakub Hromada.Ďalší slovenský hráč Juraj Chvátal sa predstavil v drese Olomouca, ktorý prehral na ihrisku Teplíc 1:2. Tretí nedeľný duel medzi Brnom a Libercom vyhrali domáci jasne 3:0. Za hostí nastúpil v 77. minúte Slovák Karol Mészáros a na druhej strane prišiel v 90. minúte do hry jeho krajan Róbert Matejov.Stretnutie medzi Spartou Praha a Slováckom odložili, nový termín zápasu je 9. november. V prípade konania duelu by boli hráč Uherského Hradiště menej ako 72 hodín po súboji Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti 1. FC Kolín. (0:1). Stretnutie s nemeckým tímom bolo posunuté o deň neskôr v dôsledku počasia.