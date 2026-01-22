< sekcia Šport
Slavia vydala proti Barcelone maximum, Schranz: Obrovská škola
„Zošívaní“ predviedli výborný výkon, strelili topfavoritovi dva góly a hrýzli najmä v prvom dejstve.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Pražský futbalový Eden má za sebou jeden z ďalších nezabudnuteľných večerov. Domovský štadión miestnej Slavie privítal po anglickom Arsenale v prebiehajúcej edícii Ligy majstrov ďalšieho svetového giganta - FC Barcelona. „Zošívaní“ predviedli výborný výkon, strelili topfavoritovi dva góly a hrýzli najmä v prvom dejstve. Po zmene strán sa dočkal minutáže aj slovenský reprezentant Ivan Schranz, ktorý v exkluzívnom rozhovore pre TASR zaradil štart proti „blaugranas“ na najvyššie priečky v klubovej kariére a označil ho za obrovskú školu.
Priebežný líder českej najvyššej súťaže sa pustil do Kataláncov bez rešpektu. Prvú polhodinu hrali „Slávisti“ vo vysokej intenzite, viackrát aj na polovici súpera a herným prejavom robili Barcelončanom značné problémy. Erupciu na tribúnach priniesla 10. minúta, keď po rohovom kope na zadnej žrdi dotlačil loptu do siete Vasil Kušej. Favorit duelu však po polhodine postupne preberal taktovku nad zápasom. Po dvoch presných zásahoch Fermina Lopeza sa hostia dostali do vedenia. „Skvele sme do toho vstúpili, hrali sme výborne. Podarilo sa nám dať gól a boli sme veľmi nebezpeční z rohov. Je len škoda, že sa nám to nepodarilo udržať ešte trochu dlhšie alebo ideálne do konca zápasu,“ uviedol Schranz po prehre 2:4.
Na predzápasovej tlačovej konferencii odpovedal hlavný tréner Jindřich Trpišovský aj na tému Schranzovho štartu v tomto súboji. Štyridsaťdeväťročný kormidelník prehlásil, že slovenský útočník je pripravený do zápasu vstúpiť a slová Trpišovského sa naplnili v 65. minúte. Schranz sa v mixzóne vyjadril, že nemal informáciu o tom a či vôbec do stretnutia proti „blaugranas“ zasiahne: „To sa odvíja od vývoju zápasu a toho, ako to na ihrisku vyzerá a ktorí hráči sa trénerom do systému hodia alebo nehodia. Nemal som žiadnu informáciu o mojom štarte, rozhodujú sa tréneri a robia tak na základe najlepšieho úsudku.“
Barcelona ešte do prestávky znovu inkasovala, keď sa domáci priaznivci radovali po vlastnom góle poľského kanoniera Roberta Lewandowského a ich miláčikovia hrali po 45 minútach nerozhodne 2:2. Po hodine hry však už španielsky veľkoklub preklopil misky váh na svoju stranu. Priveľa priestoru za hranicou šestnástky dostal striedajúci Dani Olmo, ktorý po necelých dvoch minútach na ihrisku ukážkovo namieril pod brvno. Po ňom ešte v 71. minúte napravil svoje zaváhanie z prvého polčasu Lewandowski a bolo zrejmé, že Slavia sa pamätného výsledku nedočká.
Žreb ligovej fázy LM bol k pražskému klubu neúprosný. Do cesty mu postavil Arsenal, Inter Miláno, Tottenham, Athletic Bilbao a Atalantu Bergamo. Jediný tím z kategórie porovnateľných súperov iba nórske FK Bödö/Glimt, ktoré však dokázalo svoju silu v 7. kole, keď šokujúco zvíťazilo nad Manchestrom City (3:1) a živí nádej na postup do vyraďovacej fázy. Schranz vníma podobných súperov ako výborný zdroj na získavanie skúseností. „Máme skvelých a mladých hráčov, pre všetkých je to obrovská škola. Je úplne úžasné si zahrať také zápasy. Podarí sa to len malému množstvu českých alebo slovenských hráčov. Sme za to vďační a sme radi, že môžeme z toho čerpať a zažívať tieto cenné situácie,“ povedal pre TASR muž s 35 štartmi za slovenský národný tím. Slavia už nemá šancu na postup do vyraďovačky a účinkovanie v LM uzavrie v stredu 28. januára na ihrisku cyperského Pafosu.
Schranz si vo svojej kariére zahral v drese reprezentácie proti súperom najvyššieho rangu. Na minuloročnom európskom šampionáte získal s piatimi ďalšími hráčmi ocenenie pre najlepšieho strelca, keď nastrieľal tri góly. Skóroval aj do siete Anglicka v osemfinálovom dueli, v ktorom Slováci siahali na šokujúce vyradenie neskoršieho finalistu a podľahli mu až po predĺžení (1:2). Duel proti Barcelone je pre mnohých hráčov jedným z najväčších v doterajšom priebehu kariéry a rovnako to vníma aj slovenský ofenzívny univerzál. „Určite to radím na klubovej úrovni na jedno z najvyšších umiestnení. Barcelona je svetový gigant, takže čo sa týka klubu, je to najvyššie,“ poznamenal Schranz.
