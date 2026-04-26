26. apríl 2026
Slávia vyhrala na pôde Slovana a vo finále vedie 2:1 na zápasy

Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Volejbalistky Kooperativa Slávia EUBA sú krok od zisku majstrovského titulu. V nedeľnom treťom dueli finálovej série play off Niké extraligy vyhrali nad obhajcom titulu a mestským rivalom VK Slovan Bratislava 3:1 a na zápasy vedú 2:1. Rozhodnúť môžu už v stredu o 19.30 h vo štvrtom stretnutí na domácej pôde.



play off Niké extraligy žien

finále - tretí zápas /na 3 víťazstvá/:

VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA 1:3 (-19, 22, -22, -17)

119 minút, rozhodovali: Kováč, Dovičovič

/stav série: 1:2/
