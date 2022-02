Slavia vyhrala v Hradci Králové 5:1, skóre otvoril Hromada

Česká liga - 23. kolo:



Hradec Králové - Slavia Praha 1:5 (0:4)

Góly: 90.+1. Rybička - 12. a 71. Lingr, 22. a 30. Tecl, 2. HROMADA

/J. Hromada hral do 54. min, I. Schranz (obaja Slavia) nastúpil v 72. min/





MFK Karviná - Dynamo České Budějovice 2:2 (1:0)

Góly: 44. Bartošák, 50. Zorvan - 49. Škoda, 80. KRÁLIK

/P. Bajza odchytal celý duel - L. Skovajsa do 63. min, M. Králik do 85 min, D. Šipoš sedel na lavičke/





Sigma Olomouc - FK Teplice 0:0

/M. Macík a J. Chvátal celý duel, L. Greššák (všetci Olomouc) do 64. min/

Praha 26. februára (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Hromada prispel gólom k hladkému triumfu českého majstra Slavie Praha na ihrisku Hradca Králové 5:1. Defenzívny stredopoliar už v 2. min otvoril skóre duelu 23. kola strelou z diaľky. "Zošívaní" vedú súťaž s rovnakým bodovým ziskom, aký má Plzeň.Strelecky sa presadil aj Martin Králik z Českých Budějovíc, ktorý sa postaral o vyrovnávajúci gól na 2:2 na ihrisku Karvinej. Obranca Dynama vyrovnal v 80. min po rohovom kope. České Budějovice nevyhrali päť duelov v sérii, no stále si držia šiestu priečku.