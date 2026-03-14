Slavia vyhrala v Zlíne 3:1, Schranz nedohral pre zranenie
Mladá Boleslav v zostave so slovenským obrancom Martinom Králikom zvíťazila doma nad Pardubicami 2:0.
Autor TASR
Praha 14. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 26. kola českej ligy na pôde Zlína 3:1. O góly doposiaľ nezdolaného lídra súťaže sa postarali Štěpán Chaloupek, Lukáš Provod a Mojmír Chytil. Slovenský reprezentant v službách Slavie Ivan Schranz zápas nedohral pre zranenie.
Schranza nahradil v 31. minúte Nigérijčan David Moses. Slavia ma na čele 13-bodový náskok pred mestským rivalom Spartou, ktorú v nedeľu ešte čaká zápas so Slováckom.
Hráči Jablonca prehrali tretí zápas za sebou. V sobotnom podľahli domácej poslednej Dukle Praha 0:2. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebyla si v drese hostí pripísal plnú minutáž. Jeho krajan a spoluhráč Dominik Hollý odohral druhý polčas. Jablonec zostal aj napriek prehre na 4. mieste. Dukla si pripísala len tretiu výhru v sezóne, prvú od októbra minulého roka.
Hradec Králové zdolal na domácej pôde Baník Ostrava 1:0. O najtesnejšom víťazstve rozhodol po hodine hry Ondřej Mihálik. Celý zápas odohrali za domácich Slováci Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák. Hradec si udržal 7. priečku, Baník je aj naďalej predposledný.
Mladá Boleslav v zostave so slovenským obrancom Martinom Králikom zvíťazila doma nad Pardubicami 2:0. Ďalší Slovák Samuel Kopásek nastúpil v drese Pardubíc na druhý polčas.
Česká liga - 26. kolo:
FC Zlín - SK Slavia Praha 1:3 (0:1)
Góly: 90.+2 Černín - 12. Chaloupek, 66. Provod, 77. Chytil
/M. Pišoja celý zápas na lavičke náhradníkov - I. Schranz hral do 31. minúty, E. Prekop hral od 83. minúty/
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:0 (1:0)
Góly: 18. Ševčík, 63. Kabongo
/M. Králik odohral celý zápas - S. Kopásek odohral druhý polčas/
FK Dukla Praha - FK Jablonec 2:0 (2:0)
Góly: 13. Gilbert, 17. Penxa
/S. Nebyla odohral celý zápas, D. Hollý odohral druhý polčas, S. Lavrinčík (všetci Jablonec) celý zápas na lavičke náhradníkov/
FC Hradec Králové - FC Baník Ostrava 1:0 (0:0)
Gól: 61. Mihálik
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas - Rusnák hral do 62. minúty, J. Pira hral od 71. minúty, V. Budinský celý zápas na lavičke náhradníkov/
