Slavia zdolala v pražskom derby Duklu 2:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenský reprezentant Ivan Schranz hral za Slaviu do 73. minúty, keď ho vystriedal jeho krajan Erik Prekop.

Autor TASR
Praha 27. februára (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v zápase 24. kola českej Chance ligy nad mestským rivalom Duklou na jej pôde 2:0. Pre „zošívaných“ išlo o štvrté ligové víťazstvo za sebou, ktorým si upevnili prvé miesto v tabuľke. Slovenský reprezentant Ivan Schranz hral za Slaviu do 73. minúty, keď ho vystriedal jeho krajan Erik Prekop.

Chance liga - 24. kolo:

Dukla Praha - Slavia Praha 0:2 (0:2)

Góly: 20. Kušej, 32. Chorý (z 11 m)

/I. Schranz hral do 73. minúty, E. Prekop hral od 73. minúty/
