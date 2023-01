Slávia získala legionárky Nofuenteovú, Sherrillovú a Pulliamovú

Banská Bystrica 5. januára (TASR) - Basketbalový klub Slávia Banská Bystrica získal do svojho kádra trojicu posíl Ceejay Nofuenteovú, Ruth Sherillovú a Lindsey Pulliamovú. Naopak, v tíme nepokračuje trojica legionárok Jovana Mandičová, Milica Deuraová a Iggy Allenová. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Kanaďanka Nofuenteová už trénovala s bystrickými "pumami". "Nečakala som, že Banská Bystrica bude také malé mesto a Slovensko taká malá krajina. Cestovanie na zápasy nebude trvať dlho. Cesta sem bola pekná a mala hladký priebeh, keďže cestou z letiska z Viedne som si pospala. Spoluhráčky sú skvelé a veľmi priateľské, čo sa mi páči. Všetci tu vedia po anglicky, čo je skvelé, lebo v Európe to nie je samozrejmosť," povedala 29-ročná rozohrávačka. Po univerzitnej časti kariéry v kanadskom tíme Humber Hawks sa v roku 2018 presunula do Škandinávie, kde najprv odohrala jednu sezónu v Dánsku, následne strávila dva ročníky vo švédskom klube HögsboBasket Göteborg, kam sa v minulej sezóne vrátila po krátkej anabáze v Nemecku.



Americká pivotka Sherrillová prišla z klubu Rize, ktorý sa nachádza na poslednej priečke tureckej najvyššej súťaže. "Verím, že to je ten post, ktorý naozaj potrebujeme. Podkošový priestor potrebujeme vyplniť a veríme, že spoločne so Ceejay to tam konečne dokážeme dostať a využiť to," uviedla trénerka Zuzana Žirková.



Dvadsaťtriročná americká rozohrávačka Pulliamová v doterajšom priebehu sezóny pôsobila v španielskom celku Estudiantes. V 15-tich zápasoch najvyššej súťaže zaznamenala priemer 5,6 bodu na zápas, keď odohrala v priemere vyše 16 minút.



Vedenie klubu po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu s Mandičovou, Deuraová skončila kvôli chýbajúcim dokladom na pobyt v Európskej únii. Allenová sa do Banskej Bystrice po sviatkoch nevrátila napriek platnej zmluve, čo bude klub riešiť právnou cestou.