Slávia získala Slovenský pohár, Matušov: Prvý splnený cieľ
Autor TASR
Levice 8. februára (TASR) - Volejbalistky Kooperativa Slávia EUBA zdolali v SuperFinále Slovenského pohára VA UNIZA Žilina 3:2. Zverenkyne Nemanju Rističa síce vyhrali prvý set, no v druhom i treťom ťahali za kratší koniec. V tom predposlednom sa im podarilo vyrovnať na 2:2 a v rozhodujúcom sete siahali na vyrovnanie. Slávia ho však napokon zvládla pomerom 15:13 a získala trofej.
Po mužskom finálovom zápase bol v Leviciach na programe aj ten ženský, kde Slávia potvrdila dominanciu v pohárovej súťaži. Bratislavčanky získali v poradí 17. trofej, naopak Žiličanky vyšli vo finále naprázdno už piatykrát (predtým 1994, 1995, 1996 a 2025).
Niké SuperFinále Slovenského pohára - ženy:
VA UNIZA Žilina - Kooperativa Slávia EUBA 2:3 (23, -23, -8, 19, -13)
152 minút, rozhodovali: Čuntala a Juráček, 1600 divákov.
VA UNIZA: Kováčiková 8, Kartíková 2, Cicetti 11, Pernicová 23, Kask 2, S. Slivková 6, liberka Kardošová (K. Slivková 2, Pavlovska 1, Jurišová 0, Olbertová 0)
KOOPERATIVA SLÁVIA: Cibulová 0, Hašková 15, Libáková 11, Siládiová 31, K. Matalíková 21, Földesiová 9, liberky Pavlíková a G. E. Bahnová (Kánová 1, J. Matalíková 0, Hvozdová 0, Žiačíková 0)
hlasy po zápase /zdroj: slovakvolley.sk/:
Nemanja Ristić, tréner Žiliny: „Zápas bol ako na horskej dráhe. V prvom sete sme plnili to, čo sme chceli a vyhrali sme ho. V druhom sme sa dotiahli na Sláviu, ale stratili sme ju v koncovke a v treťom sme predviedli hru, ktorá s volejbalom nemala veľa spoločného. Napriek tomu sme sa zdvihli a štvrtý set vyhrali, aj keď sme v ňom prehrávali o päť bodov. Tajbrejk bol boj. Žiaľ, v koncovke sme sa dostali do situácie, ktorá bola nad naše sily a duel sme prehrali. Nemôžem dievčatám vyčítať vôbec nič, lebo zápas rozhodli dve lopty a mohlo sa to skončiť akokoľvek. Som na ne a na všetkých v klube nesmierne hrdý. Prehra nás samozrejme všetkých mrzí.“
Michal Matušov, tréner Slávie: „Bol to bláznivý zápas s dobrým koncom pre nás. Prvý set nás Žilina zaskočila na podaní a vyhrala ho. Od druhého setu sme začali hľadať riešenia, ktoré sme chceli a dostávali sme sa postupne do zápasu. Zvládli sme koncovku a v treťom sete sme aj vďaka bodovej šnúre Siládiovej na podaní dominovali. Vo štvrtom sete sme sa nevyhli chybám a preto sme nemohli pomýšľať na víťazstvo v ňom. Tajbrejk je o šťastí a my sme ho v koncovke zvládli. Pred sezónou nám veľa ľudí neverilo, že by sme sa mohli prebojovať do finále, ale podarilo sa nám to a aj sme ho vyhrali. Musím povedať, že je to pre nás prvý splnený cieľ a je aj nadplán. Veríme, že dáme čo najskôr dokopy Mišku Kánovú, ktorá je naša dôležitá hráčka nielen pre nás, ale pre celý slovenský volejbal."
prehľad doterajších finále SP žien:
1993: Slávia UK Bratislava – Banská Bystrica 0:3 a 3:0, lepší pomer lôpt pre Sláviu EU
1994: Slávia UK – Žilina 3:0 a 3:0
1995 (Pezinok): Slávia UK – Žilina 3:1
1996 (Pezinok): Slávia UK – Žilina 3:2
2003 (turnaj v Liptovskom Hrádku): 1. Slávia UK, 2. Žiar nad Hronom
2004 (turnaj vo Vrábľoch): 1. Slávia UK, 2. Senica
2005 (Hnúšťa): Slávia UK – Doprastav 3:0
2006 (Hnúšťa): Slávia UK - Pezinok 3:0
2007 (Levice): Senica - Slávia UK 3:1
2008 (Humenné): Doprastav Bratislava – Slávia UK 3:0
2009 (Spišská Nová Ves): Doprastav – Slávia UK 3:1
2010 (Spišská Nová Ves): Slávia UK - Doprastav 3:1
2011 (Myjava): Doprastav – Slávia UK 3:0
2012 (Bratislava): Doprastav – Slávia EU 3:1
2013 (Bratislava): Slávia EU – Doprastav 3:1
2014 (Humenné): Doprastav – Slávia EU 3:0
2015 (Spišská Nová Ves): Slávia EU - Spišská Nová Ves 3:1
2016 (Nitra): Slávia EU – Kežmarok 3:1
2017 (Stará Ľubovňa): Slávia EU – UKF Nitra 3:0
2018 (Prievidza): Strabag VC – UKF Nitra 3:1
2019 (Humenné): Slávia EU – Strabag VC 3:2
2020 (Bratislava): Pezinok - Slávia EU 3:2
2021 (Nitra): Slávia EU – Nové Mesto nad Váhom 3:0
2022 (Komárno): UKF Nitra – Slávia EU 3:0
2023 (Poprad): VKP Bratislava – Slávia EU 3:0
2024 (Nitra): VK Nové Mesto nad Váhom - Slávia Kooperativa EUBA 0:3
2025 (Žilina): VA UNIZA Žilina - VKP Bratislava 0:3
2026 (Levice): Žilina - Slávia Kooperativa EUBA 2:3
