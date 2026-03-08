Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Šport

Slavia zvíťazila v pražskom derby nad Spartou 3:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
,aktualizované 
Praha 8. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v 25. kole českej ligy v mestskom derby nad Spartou 3:1. Na čele tabuľky majú pred veľkým rivalom v boji o titul už desaťbodový náskok. Slovenský reprezentant Ivan Schranz odohral za Slaviu prvý polčas, Erik Prekop v závere striedal. Jakub Surovčík odchytal za Spartu celý zápas, aj jeho krajan a kapitán tímu Lukáš Haraslín mal plnú minutáž.

Sparta sa ujala vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu, keď sa presadil Patrik Vydra. V 57. minúte vyrovnal z pokutového kopu Tomáš Chorý a naštartoval slavistický obrat. V 79. minúte naklonil misky váh na stranu „zošívaných" Mojmír Chytil a ich triumf spečatil svojím druhým gólom Chorý.

Hráči Baníka Ostrava v zostave so slovenským stredopoliarom Matúšom Rusnákom zvíťazili nad Zlínom 6:2. Hetrikom sa blysol Václav Jurečka, dva góly vsietil Ondřej Kričfaluši. Viktoria Plzeň v zostave so slovenskými legionármi Patrikom Hrošovským a Dávidom Krčíkom triumfovala v Hradci Králové 3:0.



Česká liga - 25. kolo:

Slavia Praha - Sparta Praha 3:1 (0:1)

Góly: 57. a 82. Chorý (prvý z 11 m), 79. Chytil - 45.+5 Vydra

/I. Schranz hral prvý polčas a dostal ŽK, E. Prekop nastúpil v 90.+2 min - J. Surovčík a L. Haraslín odohrali celý zápas/



MFK Karviná - FK Pardubice 1:2 (0:2)

Góly: 63. Samko (z 11 m) - 41. Solil, 43. Smékal

/K. Vallo (Karviná) odohral celý zápas/



FC Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

Góly: 44. Lawal, 48. Souare, 66. Ladra

/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral do 72. min - D. Krčík odohral celý zápas, P. Hrošovský hral do 82. min/

Baník Ostrava - FC Zlín 6:2 (3:0)

Góly: 17., 34. a 71. Jurečka, 12. a 54. Kričfaluši, 59. Gning - 52. Poznar, 88. Kanu

/M. Rusnák hral do 67. min, J. Pira (obaja Baník) hral od 76. min/
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch