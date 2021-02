Slavii sa podaril v Európskej lige športový zázrak

Leicester 26. februára (TASR) - Futbalistom Slavie Praha trvalo dvadsaťjeden rokov, kým sa opäť dočkali víťazstva v európskych súťažiach nad anglickým klubom. Vo štvrtok uspeli na ihrisku Leicestru City 2:0 a po bezgólovej remíze z úvodného stretnutia v českej metropole sa môžu tešiť z postupu do osemfinále Európskej ligy. Spoločne s nimi aj slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý nastúpil v základnej zostave Slavie a hral do 75. minúty.



Leicester City figuruje v domácej súťaži na treťom mieste a pred zápasom neboli o favoritovi žiadne pochybnosti. Zverenci trénera Brendana Rodgersa však podali slabý výkon, ktorý hostia dokonalo zužitkovali. Dvere do šestnásťfinále pootvoril v úvode druhého polčasu Lukáš Provod po presnom centri Nicolaeu Stancia. V 79. minúte spečatil postup Abdallah Sima. "Musíme sa poučiť. V oboch zápasoch sme neboli dosť dobrí, takže vieme akceptovať výsledok. Vystúpenia v Európe sme si užili, budeme pokračovať v boji a budúci rok sa vrátime," citoval Rodgersa web BBC.



Slávisti si senzačným postupom pripomenuli eufóriu spred dvoch rokov, keď sa prebojovali až do štvrťfinále. Po zápase s tímom oslavoval aj vtedajší kapitán Tomáš Souček, ktorý si výkonmi vyslúžil prestup do West Hamu a bývalým spoluhráčom zablahoželal cez mobil. "Je to športový zázrak, možno podobný tomu, keď Leicester v roku 2016 vyhral anglickú ligu. Keď si vezmete rozdiel medzi českým a anglickým futbalom, tá priepasť je na všetkých úrovniach obrovská. Je neuveriteľné, ako sa k tomu náš klub dokázal postaviť," povedal nadšený tréner Slavie Jindřich Trpišovský pre iDnes.cz.



Vo svojej kariére už dosiahol niekoľko úctyhodných výsledkov, s Libercom zdolal Marseille, pred dvoma rokmi jeho Slavia vyradila FC Sevilla na ceste do štvrťfinále. Podľa jeho slov je však skalp tretieho tímu Premier League, navyše na jeho pôde, výnimočný: "Výhra nad Marseille s Libercom, postup cez Sevillu, nerád by som to porovnával. Ale vyhrať nad anglickým mužstvom z top 5? Neviem si predstaviť, že by to na klubovej úrovni mohlo niečo prekonať."



Slavia vyhrala na pôde anglického súpera po prvý raz a iba druhýkrát vôbec. Predtým sa jej podarilo zdolať iba Leeds United v roku 2000. Napriek tomu si Trpišovský želá súper z "ostrovov" aj v ďalšej fáze: "Musím sa poďakovať Leicestru za to, ako sa k nám správali a aký nám ukázali rešpekt. Anglicko je kolíska futbalu, je úžasné tu hrať a ak bude v osudí britský tím, budem si ho priať. Milujem futbal a chcem vidieť Old Trafford, takže na otázku, koho by som si prial, ak by som musel, odpoviem Manchester United."