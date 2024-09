Slaviu v EL zachránila zmena taktiky, Trpišovský: Museli sme reagovať

Razgrad 26. septembra (TASR) - Kľúčovú rolu v stredajšom štarte futbalistov Slavie Praha v novom ročníku Európskej ligy zohral "záhadný papier". Podobné titulky zaplnili české médiá po stredajšom zápase na pôde bulharského Ludogorca Razgrad, v ktorom pražský tím zvíťazil 2:0.



Slavia, ktorú trápi početná maródka, bola v úvodnej štvrťhodine nevýrazná a nevedela sa dostať do tempa. Tréner Jindřich Trpišovský si tak k postrannej čiare zavolal obrancu Tomáša Holeša a podal mu papier s inštrukciou zmeniť pôvodné rozostavenie 3-4-2-1 na 4-2-3-1. "Súper nám zo začiatku robil problémy, nebolo ľahké brániť ho v útočnej fáze. Navyše hral trochu inak, než na čo sme sa pripravovali. Museli sme na to reagovať a upraviť naše rozostavenie. Nie je to jednoduché, ale je výhoda, keď je tréner s tímom dlhšie. Máme niečo za sebou, hráči poznajú štýly a pomôžu si v organizácii," konštatoval po zápase Trpišovský.



Zmena v taktike pomohla a český vicemajster šiel do vedenia v 37. minúte zásluhou Matěja Juráska. Druhý gól pridal po hodine hry striedajúci Mojmír Chytil. "Od 20. minúty sa nám podarilo preklopiť zápas tam, kam sme chceli. Viac sme držali loptu, súpera sme zatlačili do defenzívy. Podali sme dobrý fyzický výkon, kontrolovali sme hru. Tempo zápasu vyhovovalo viac nám ako im," citoval Trpišovského portál sport.cz.



Štyridsaťosemročný kouč sa vyjadril aj na adresu mladíka Juráska, ktorý vsietil prvý gól v tejto sezóne: "Nemal šťastné obdobie, dlho čakal na dobrý výkon. Tu zahral dobre. Dal gól, ale hlavne sa obetoval pre tím. Vracal sa dozadu, vyhral veľa súbojov, do všetkého išiel na sto percent. Pomohol tímu a tím jemu. Jeho najväčší problém je konzistencia výkonov, niekedy je geniálny, niekedy mu zápas nevyjde. Verím, že hlavne jemu tento výkon pomôže."



Dvadsaťjedenročný krídelník sa tešil hlavne zo zisku troch bodov. "Som strašne rád, že sme to zvládli víťazne a s nulou vzadu. Držíme si defenzívnu formu a do toho dávame góly. Je to super," uviedol Jurásek. V jeho nasadení do základnej zostavy mal prsty kapitán "zošívaných" Jan Bořil. "Veľa sme sa o tom s trénermi rozprávali a zhodli sme sa, že zápas proti Razgradu je preňho ako stvorený. Ukázal sa vo skvelom svetle dopredu aj dozadu, klobúk dole," pochválil svojho spoluhráča. Slovenský reprezentačný krídelník Ivan Schranz nehral za Slaviu pre svalové zranenie.



Tréner domáceho tímu Zachari Sirakov po stretnutí hovoril o veľkej strate. "Je to sklamanie. Mali sme dobrý prvý polčas a neviem si vysvetliť, prečo bol druhý taký zlý. Nemali sme žiadanú dynamiku a jednoducho sme si nevytvorili situácie pred bránkou súpera, aby sme sa dostali späť do hry. Nezačali sme tak, ako sme chceli, ale musíme myslieť na ďalší zápas," povedal pre bulharský portál topsport.bg. Ludogorec sa na budúci týždeň predstaví na pôde Viktorie Plzeň, Slaviu čaká domáci duel proti Ajaxu Amsterdam. V októbri si zmeria sily aj so španielskym Bilbaom.