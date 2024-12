Slávnostný galavečer FIFA The Best bude v utorok v Dauhe

Zürich 16. decembra (TASR) - Slávnostný futbalový galavečer s oceneniami FIFA The Best sa uskutoční v utorok o 18.00 SEČ v Dauhe. Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) prišla s oznámením v pondelok len v jednodňovom predstihu. Galavečer sa pritom koná každoročne až v januári.



FIFA vyhlási víťazov na špeciálnom podujatí v katarskej Dauhe, ktoré bude dostupné na streame. O deň neskôr je v krajine na programe finále Interkontinentálneho pohára FIFA medzi Realom Madrid a mexickým CF Pachuca. Tento duel sa uskutoční symbolicky presne dva roky po finále predošlých MS medzi Argentínou a Francúzskom.



Favoritmi na ocenenie pre najlepšieho hráča sú stredopoliar Rodri a brazílsky krídelník Vinícius Junior. Prvý menovaný vyhral tento rok so Španielskom ME, Vinicus zas s Realom Madrid Ligu majstrov. Na najlepšieho trénera ašpiruje Xabi Alonso, ktorý doviedol Bayer Leverkusen k historicky prvému nemeckému titulu a ukončil jedenásťročnú dominanciu Bayernu Mníchov v Bundeslige. Súčasťou hlasovania boli fanúšikovia, kapitáni a tréneri národných reprezentácií a zástupcovia médií. Informácie priniesla agentúra DPA.