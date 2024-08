Slezáková je vo finále behu na 400 m prek.: Znamená to veľa

Lima 31. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Rebecca Slezáková sa prebojovala do finále behu na 400 m prek. na MS do 20 rokov v peruánskej Lime. V II. semifinále obsadila 3. priečku s novým osobným rekordom 57,64 s.



Slezákovej patrilo v semifinále celkové 7. miesto. Najlepší výkon dosiahla Michelle Smithová z Panenských ostrovov (56,39 s), ktorá štartovala v rovnakom semifinále ako slovenská reprezentantka. "Mala som veľmi dobrý pocit, bežalo sa mi ľahko, uvoľnene. A to som ešte zrejme podbehla prvú prekážku, lebo som ju trochu zobrala nohou. Nerozhodilo ma to, išla som ďalej a veľmi mi pomohlo povzbudzovanie z tribúny, dodalo mi to sily do záveru. Tretie miesto aj osobný rekord ma veľmi prekvapili, veľa to pre mňa znamená," uviedla Slezáková pre web atletika.sk. Finále bolo na programe v sobotu o 23.35 SELČ.