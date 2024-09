Slezáková skončila siedma vo finále 400 m prek.

Peru 1. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Rebecca Slezáková obsadila na MS do 20 rokov v Lime siedme miesto vo finále behu na 400 m prekážok. V druhej dráhe dosiahla čas 59,23 s.



Devätnásťročná Slezáková finišovala vo finále junioriek pôvodne na ôsmej pozícii, ale napokon ju posunula o jednu priečku vyššie diskvalifikácia Američanky Jasmine Robinsonovej. Tá sa v cieli najskôr tešila zo striebra, ale ukázalo sa, že prekážky neprekonávala v súlade s pravidlami. "Ukázalo sa, že v semifinále som dala zo seba všetko, čo som mala, aby som si zabehla osobný rekord a dostala sa do finále. Snažila som sa zmobilizovať sily, s fyzioterapeutkou aj s trénerom sme robili všetko, aby som vydolovala zo seba maximum. Dievčatá však boli tentoraz silnejšie," uviedla Slezáková pre web Slovenského atletického zväzu.



Chybičky vo finálovom behu našiel aj tréner Petr Filip: "Škoda, že Rebecce nevyšla 5. alebo 6. prekážka. Na ďalšej potom stratila rytmus, rýchlosť aj kontakt so súperkami. Bol to jej štvrtý súťažný deň v rade, nohy už necítila tak ako v semifinále, v ktorom bežala na hranici svojich možností. Už sa prejavila aj únava, keďže v porovnaní s jej súperkami mala v nohách prekážkovú stovku navyše. Ale s tým sme rátali, že k tomu môže dôjsť, ak by v oboch disciplínach postupovala ďalej."



Víťazná Francúzka Méta Tumbová pokorila métu 56 sekúnd (55,59). Prekvapením bolo až štvrté miesto najväčšej favoritky a dvojky tohtoročných svetových juniorských tabuliek Michelle Smithovej z Panenských ostrovov.