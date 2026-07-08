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Sloboda vo Wimbledone postúpil do štvrťfinále juniorskej štvorhry
Sedemnásťročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje pôsobenie v juniorskej dvojhre, keď v 1. kole nestačil na ôsmeho nasadeného Zangara Nurlanulyho z Kazachstanu.
Autor TASR
Londýn 8. júla (TASR) - Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim postúpili do štvrťfinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V stredajšom dramatickom osemfinálovom stretnutí zvíťazili nad americkou dvojicou Ryan Cozad, Gavin Goode 7:6 (3), 7:6 (4). Ich ďalšími súpermi budú Francúzi Mathys Domenc a Daniel Jade alebo španielsko-americké duo Valentin Gonzalez-Galino, Tanishk Konduri.
Sedemnásťročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje pôsobenie v juniorskej dvojhre, keď v 1. kole nestačil na ôsmeho nasadeného Zangara Nurlanulyho z Kazachstanu a podľahol mu 6:3, 6:7 (3), 6:7 (2).
Sedemnásťročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje pôsobenie v juniorskej dvojhre, keď v 1. kole nestačil na ôsmeho nasadeného Zangara Nurlanulyho z Kazachstanu a podľahol mu 6:3, 6:7 (3), 6:7 (2).