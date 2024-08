Slobodová ani Matejička nepostúpili do semifinále leadu

Kuej-jang 23. augusta (TASR) - Slovenskí športoví lezci Lea Slobodová a Filip Matejička nepostúpili vo štvrtok do semifinále leadu na MSJ v Kuej-jangu. V kvalifikácii kategórie do 18 rokov obsadila Slobodová 34. miesto s 30,7 bodu. Matejička bol o štyri priečky vyššie (27,66 b) a na semifinále mu chýbalo 1,76 b. V leade víťazí lezec s najnižším počtom bodov a do semifinále išlo 26 najlepších.