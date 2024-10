Slot chválil Jonesa, Maresca výkon Chelsea, Wolves opäť hromžia na VAR

Londýn 21. októbra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu sú aj po ôsmom kole anglickej Premier League na čele tabuľky. V nedeľu zvládli náročný duel s Chelsea (2:1) a až na jedno zakopnutie s Nottinghamom vyhrali ostatných desať duelov v novej sezóne. Na nového trénera Arneho Slota sa tak opäť zniesla vlna pochvál, kým on po zápase chválil hlavne Curtisa Jonesa. Ani jeho náprotivok Enzo Maresca nebol príliš sklamaný a vyzdvihol výkon a bojovnosť svojho tímu. Naopak, veľkú nespokojnosť s VAR-om vyjadrili znovu predstavitelia posledného Wolverhamptonu Wanderers po dramatickej prehre s Manchestrom City 1:2.



Aj zápas na Anfielde priniesol niekoľko kontroverzných momentov, no tréneri sa nechceli príliš venovať rozhodcom. "Samozrejme som spokojný s výsledkom, pretože sme vyhrali. Bol to vyrovnaný zápas. Boli fázy, v ktorých sme museli tvrdo pracovať, aby sme neinkasovali, ale je veľmi príjemné vidieť, že aj to sa nám podarilo. Všetci sme videli skvelé obranné zákroky Dominika Szoboszlaiho a Curtisa. Tieto momenty sú rovnako kľúčové ako góly. K tomu dodám, že tam bolo veľa závažných rozhodnutí arbitrov, pre ktoré to vyzeralo, ako to vyzeralo," povedal tréner Liverpoolu pre klubovú stránku. Prvý sporný moment prišiel už v 6. minúte, keď Tosin Adarabioyo ako posledný hráč zastavil unikajúceho Dioga Jotu, no rozhodca mu ukázal len žltú kartu. William Saliba z Arsenalu za veľmi podobný zákrok v sobotňajšom zápase s Bournemouthom (0:2) dostal červenú po tom, čo si hlavný arbiter prezrel zákrok na zázname. V nedeľu sa tak nestalo. Liverpool sa v prvom polčase dožadoval až troch penaltových verdiktov. Dočkal sa dvakrát, no druhý verdikt zrušil VAR.



V oboch prípadoch to bol Curtis Jones, ktorý prenikol do šestnástky a po faule naňho sa pískalo. V prvom prípade uspel a Mohamed Salah v 29. minúte otvoril skóre. V druhom, keď ho zložil brankár Robert Sanchez, už nie. I keď rozhodca John Brooks najprv ukázal na biely bod, no po upozornení VAR-u svoj verdikt zmenil. Jones bol nakoniec hrdina Liverpoolu, v 51. minúte rozhodol po krásnom pase od Salaha. Tri minúty po tom, ako vyrovnal Nicolas Jackson. "Odohral skvelý zápas," povedal o Jonesovi Slot: "Mal ťažkú úlohu brániť Colea Palmera a Curtis to urobil naozaj dobre. Podľa mňa ho kontroloval väčšinu častí hry. A pritom dokázal na druhej strane streliť víťazný gól a zariadiť dve penalty, i keď jednu nakoniec VAR neuznal. No to vám ukazuje, že mal veľký vplyv na obe strany ihriska."



Liverpool musel bojovať o tri body až do samého záveru. Hráči Chelsea išli do duelu ako papieroví outsideri, ale podali dobrý výkon, loptu mali viac na nohách (57:43) a vyslali až dvanásť striel. Po druhom góle sa však cez stiahnutú obranu domácich nedokázali dostať do väčších šancí. "Myslím si, že náš výkon bol veľmi dobrý. Samozrejme, neradi prehrávame a strácame body, ale keď už to musí byť, tak takýmto spôsobom. Myslím si, že sme častejšie kontrolovali zápas, ale prehrali sme," povedal Maresca, ktorého tím prehral po siedmich dueloch.



V druhom nedeľnom stretnutí vyhral Manchester City na pôde Wolverhamptonu 2:1 gólom Johna Stonesa z piatej minúty nadstaveného času, ktorému predchádzal ofsajdový verdikt. V momente jeho hlavičky totiž stál pred brankárom a mimo hry Bernardo Silva. Domáci reklamovali, že ovplyvnil zákrok brankára, rozhodca Chris Kavanagh gól neuznal, no po konzultácii s VAR-om svoj verdikt zmenil. Tréner "vlkov" Gary O'Neil po zápase vyhlásil, že arbitri Premier League sú podvedome zaujatí v prospech City a iným veľkoklubom.



Ide tak o ďalšie sporné rozhodnutie VAR-u voči Wovles, ktorí na konci uplynulej sezóny bojovali za zrušenie systému videoasistenta. "Myslím si, že nie je šanca, že ľudia sú úmyselne proti nám. Je však niečo v podvedomí, alebo bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli? Je pravdepodobnejšie, že to dáte skôr Manchestru City ako Wolverhamptonu?" pýtal sa O'Neil.



Tréner City Pep Guardiola naopak nerozumel, prečo by Stonesov gól nemal platiť. "Samozrejme, že som nerozumel, prečo hneď neplatil. Neviem, prečo čiarový rozhodca zdvihol zástavku. Bernardo nikomu nezavadzal, brankár mal perfektný výhľad," uviedol pre BBC Sport.