Slot ešte nechce hovoriť o titule: Musíme ďalej tvrdo pracovať

Londýn 24. februára (TASR) - Futbalisti Liverpoolu sa po víkendovom 26. kole Premier League opäť výraznejšie priblížili k zisku titul. Po víťazstve na pôde úradujúcich majstrov z Manchestru City 2:0 majú na čele už jedenásťbodový náskok pred druhým Arsenalom, no londýnsky klub má ešte jeden zápas k dobru. Tréner "The Reds" Arne Slot však po veľmi dôležitej výhre volil opatrné slová a nemyslí si, že jeho tím má prvé miesto už vo vrecku.



Liverpool si pripísal prvú ligovú výhru na Etihad Stadium od roku 2015. Slotovi zverenci sú tak v pozícii, že by museli v záverečných jedenástich dueloch sezóny trikrát prehrať, aby druhému Arsenalu aspoň dali šancu na titul, pričom tím Mikela Artetu by musel všetky svoje stretnutia zvládnuť za tri body. Liverpool pritom v doterajšom priebehu sezóny nebodovali iba raz a to ešte vlani v septembri s Nottinghamom (0:1).



Jeho fanúšikovia aj preto po závere duelu na Etihad Stadium už oslavovali titul, nie však Slot. "Fanúšikovia si môžu spievať čo chcú, no my ako tím vieme, ako tvrdo musíme pracovať na každom jednom víťazstve. V každej inej lige by bolo takéto vedenie veľmi pohodlné, no okrem tejto, pretože v tejto súťaži vám každý jeden zápas prinesie množstvo výziev," vyhlásil.



Holandský tréner však priznal aspoň to, že dlho očakávané ligové víťazstvo na pôde súpera bolo veľmi dôležité. Jeho predchodca Jürgen Klopp totiž nikdy nezdolal City pod vedením Pepa Guardiolu na jeho štadióne. "Keď hráte na Etihada a vyhráte, je to vždy veľké a nezáleží, ako vyzerá ligová tabuľka. Keď hráte vonku proti Pepovmu tímu, je takmer nemožné, aby ste mali väčšie držanie lopty," pokračoval.



Podobne to bolo aj v nedeľu, keď City ovládlo držanie lopty (66:34) i počet striel (16:8), no nebezpečných šancí mal viac Liverpool a v prvom polčase ich dokázal zužitkovať. Skóre otvoril v 14. minúte, keď po rohovom kope na prednú tyč sklepol Dominik Szoboszlai na nabiehajúceho Mohameda Salaha. Domáci sa krátku chvíľu tešili zo zásahu Omara Marmousha, no Egypťan si nepostrážil ofsajdové postavenie. Krátko na to prišla radosť na strane Liverpoolu, keď si Salah nabehol na dlhý center a na hranici šestnástky našiel osamoteného Szoboszlaia. V druhom polčase predviedli hostia sústredený defenzívny výkon a súpera do veľkých šancí nepustil.



Salah si pripísal už 25. gól a 16. asistenciu a v oboch štatistikách jednoznačne kraľuje Premier League. V 38 dueloch prebiehajúcej sezóny má vo všetkých súťažiach na konte už 30 gólov a 21 asistencií. "Možno ľudia preferujú viac moju prvú sezónu v Liverpoole a možno práve túto. Ja túto, pretože vedieme ligu, hrám ako najlepšie viem a pomáham tímu a aj mladým hráčom. Je to neuveriteľné," odpovedal pre klubový web na otázku, či hrá momentálne najlepšie počas kariéry. "Vyhrať tu je niečo špeciálne, najmä, keď bojujete o titul. Neskutočné. Neviem, či sme už blízko titulu, ale potrebujeme ho. Ja a starší chalani v tíme. Dáme do toho všetko a uvidíme," dodal Salah.



Mužstvo Pepa Guardiolu prehralo v druhom z uplynulých piatich ligových zápasov a na lídra stráca priepastných 20 bodov. Figuruje na štvrtom mieste, ktoré ako posledné zaručuje účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov. "Ak sa tam neudržíme, bude to pre to, že sme neboli dosť dobrí. Nie preto, že by nám chýbali túžba a hlad. Videli sme to minulý týždeň proti Newcastle (4:0). Je to veľmi tesné, Nottingham, Newcastle, Aston Villa sú veľmi dobré tímy," povedal.



Guardiola nebol po prehre v šlágri príliš sklamaný a svojich zverencov pochválil. "Nestačilo to na body, ale uznám výkon svojho tímu v posledných dvoch ligových zápasoch. Chalani boli skvelí proti Newcastlu aj proti Liverpoolu. Dnešné tempo, rytmus, pressing, obetavosť pre väčšinu z nich, ktorí hrajú na ťažkých pozíciách, to schvaľujem a bolo to naozaj dobré," dodal.



Manchester nastúpil bez nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda. Podľa informácií agentúry AP ešte nebol dostatočne fit po zranení, ktoré utrpel v minulotýždňovom ligovom zápase s Newcastlom (4:0). Haaland nenastúpil ani v stredajšom odvetnom dueli play off Ligy majstrov s Realom Madrid (1:3). Haaland je najlepší strelec mužstva, v prebiehajúcej sezóne vsietil vo všetkých súťažiach 27 gólov. Na hrote útoku ho nahradil Marmoush.