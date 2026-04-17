Slot o Ekitikeho zranení: Verím, že ho to ešte viac nakopne
Francúzsky útočník Ekitike si v utorok proti PSG roztrhol achilovku a v tejto sezóne si už nezahrá.
Liverpool 17. apríla (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Arne Slot je presvedčený, že sa Hugo Ekitike po vážnom zranení vráti silnejší. Holandský kouč zároveň pred derby s Evertonom potvrdil, že uzdravený útočník Alexander Isak zatiaľ nie je pripravený na plnú minutáž.
Francúzsky útočník Ekitike si v utorok proti PSG roztrhol achilovku a v tejto sezóne si už nezahrá. Prišiel tak aj o letné MS v USA, Kanade a Mexiku a podľa rozsahu zranenia nemusí stihnúť ani štart budúceho ročníka. „Zatiaľ neabsolvoval operáciu. Veľmi ma mrzí, že príde v lete o výnimočné okamihy. Nie je však prvý ani posledný, komu sa to stalo. Verím, že sa pridá k zoznamu hráčov, ktorí si tým prešli a ešte viac ich to nakoplo,“ povedal Slot podľa Sky Sports na piatkovej tlačovej konferencii.
Absencia jedného z najlepších hráčov „The Reds“ v aktuálnej sezóne upriamuje pozornosť na jeho kolegu z útoku Isaka. Švéd bol v rovnakom zápase LM členom základnej zostavy Liverpoolu prvýkrát od decembra. „Takýto priebeh by nevymyslel ani ten najlepší scenárista. V tom istom dueli sa vám vráti hráč po štyroch mesiacoch a ďalší sa zraní na ešte dlhšiu dobu. Mnohí sa pýtali, prečo sme podpísali dvoch útočníkov, teraz to však vyzerá ako dobrý ťah. Je fajn, že Isak je späť, no zatiaľ nie je pripravený hrať 90 minút.“
Liverpool čaká v nedeľu prvé „Merseyside derby“ na Hill Dickinson Stadium, novom štadióne Evertonu. Slotovi zverenci už bojujú len o miestenku v Lige majstrov, šesť duelov pred koncom PL sú zatiaľ na piatom mieste. To by im aj vďaka vysokému koeficientu Anglicka zaručilo účasť v súťaži.
Francúzsky útočník Ekitike si v utorok proti PSG roztrhol achilovku a v tejto sezóne si už nezahrá. Prišiel tak aj o letné MS v USA, Kanade a Mexiku a podľa rozsahu zranenia nemusí stihnúť ani štart budúceho ročníka. „Zatiaľ neabsolvoval operáciu. Veľmi ma mrzí, že príde v lete o výnimočné okamihy. Nie je však prvý ani posledný, komu sa to stalo. Verím, že sa pridá k zoznamu hráčov, ktorí si tým prešli a ešte viac ich to nakoplo,“ povedal Slot podľa Sky Sports na piatkovej tlačovej konferencii.
Absencia jedného z najlepších hráčov „The Reds“ v aktuálnej sezóne upriamuje pozornosť na jeho kolegu z útoku Isaka. Švéd bol v rovnakom zápase LM členom základnej zostavy Liverpoolu prvýkrát od decembra. „Takýto priebeh by nevymyslel ani ten najlepší scenárista. V tom istom dueli sa vám vráti hráč po štyroch mesiacoch a ďalší sa zraní na ešte dlhšiu dobu. Mnohí sa pýtali, prečo sme podpísali dvoch útočníkov, teraz to však vyzerá ako dobrý ťah. Je fajn, že Isak je späť, no zatiaľ nie je pripravený hrať 90 minút.“
Liverpool čaká v nedeľu prvé „Merseyside derby“ na Hill Dickinson Stadium, novom štadióne Evertonu. Slotovi zverenci už bojujú len o miestenku v Lige majstrov, šesť duelov pred koncom PL sú zatiaľ na piatom mieste. To by im aj vďaka vysokému koeficientu Anglicka zaručilo účasť v súťaži.