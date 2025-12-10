< sekcia Šport
Slot o rozhodujúcej penalte: „V Premier League by nebola“
Vyzdvihol všetkých hráčov a odmietol ďalej rozdúchavať spor s hviezdnym útočníkom Mohamedom Salahom.
Autor TASR
Miláno 10. decembra (TASR) - Tréner Liverpoolu Arne Slot si pochvaľoval utorkové víťazstvo na pôde Interu Miláno 1:0, no po vyrovnanom zápase priznal, že penalta, ktorá ho rozhodla, by sa v Premier League pravdepodobne nekopala. Zároveň vyzdvihol všetkých hráčov, ktorí sa oň zaslúžili a odmietol ďalej rozdúchavať spor s hviezdnym útočníkom Mohamedom Salahom.
Egyptský kanonier vyvolal v Liverpoole obrovskú drámu, keď povedal, že má pocit, akoby ho klub „hodil pod autobus“ a už so Slotom nemá žiadny vzťah po tom, čo ho nechal na lavičke počas sobotňajšieho remízového zápasu 3:3 s Leedsom. V základnej zostave sa tak neobjavil v troch dueloch Premier League po sebe a po ostrej kritike ho holandský tréner nepovolal ani na duel na San Sire.
Slot pred zápasom navyše vyhlásil, že netuší, či Salah odohral svoj posledný zápas za klub. Po dôležitej výhre sa už k tejto téme nechcel vyjadrovať. „V bohatej histórii Liverpoolu zažili už veľa takýchto večerov. No v sezóne, ktorú prežívame, by víťazstvo na takomto štadióne proti takému silnému tímu malo byť o tých, ktorí sú tu. Zaslúžia si všetky zásluhy,“ povedal Slot novinárom.
Liverpool si v utorok pripísal štvrté víťazstvo a posunul sa do najlepšej osmičky tabuľky LM. O osude duelu rozhodla kontroverzná penalta zo samého záveru, ktorú v 88. minúte premenil Dominik Szoboszlai. Alessandro Bastoni v pokutovom území potiahol za dres Floriana Wirtza, ten prifilmoval pád a nemecký rozhodca Felix Zwayer po zásahu VAR-u ukázal na biely bod.
Slot priznal, že Liverpool mal šťastie, že bola udelená penalta, ale poukázal aj na to, že podľa neho mal platiť gól z prvého polčasu Ibrahimu Konateho, ktorý neuznali pre hru rukou. „Ak toto bola penalta, mohli sme ich mať v tejto sezóne aj desať. Nemyslím si, že by ju v Premier League zapískali. No na druhej strane si myslím, že prvý gól bol jasnejší, ako bola chyba v tom, že bola udelená penalta,“ povedal Slot.
Inter už v prvej polhodine prišiel o zranených Hakana Calhanoglua i Francesca Acerbiho, čo podľa trénera Cristiana Chivua poznačilo výkon jeho zverencov. „V úvode sme sa trochu trápili proti ich kvalite. Nepomohli nám ani tie zranenia. Očakávali sme ich intenzitu a agresivitu. Postupne sme hrali lepšie, ale v závere sme mali menej energie,“ uviedol pre Sky Sport.
