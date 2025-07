Slot o zosnulom Jotovi: Vždy ho budeme nosiť v našich srdciach

Preston 13. júla (TASR) - Holandský futbalový tréner Arne Slot si uctil svojho zosnulého zverenca Dioga Jotu. Pred nedeľným prípravným zápasom proti Prestonu uviedol, že portugalský útočník zostane v srdciach všetkých v Liverpoole už navždy.



Duel v Prestone mal byť od tragédie zo začiatku mesiaca pre „The Reds“ prvý. Tento týždeň si chodilo k Anfieldu uctiť Jotu a jeho brata Andreho množstvo fanúšikov, na mieste bolo vidieť aj Slota a niekoľko hráčov. Klub tiež oznámil, že na počesť 28-ročného útočníka vyradí dres číslo 20. „Vždy ho budeme nosiť so sebou v našich srdciach a myšlienkach. Kamkoľvek pôjdeme. Vyradenie jeho dresu je vec, ktorú sme mohli, mali a museli urobiť,“ citovala holandského kouča agentúra DPA.



Slot dodal, že hoci je to náročné, mužstvo musí pokračovať ďalej: „Nič sa nezdá byť dôležité, ak si spomenieme na to, čo sa stalo. Ale či chceme alebo nie, sme futbalový klub a musíme trénovať a znova hrať.“ Pred nedeľným výkopom mala zaznieť klubová hymna „You'll Never Walk Alone“ a Preston mal položiť veniec spolu s fanúšikmi hostí. Následne bola v pláne minúta ticha.



Jota a jeho o tri roky mladší brat Andre zahynuli vo štvrtok 3. júla pri autonehode v provincii Zamora na západe Španielska. K tragédii došlo len dva týždne po tom, čo sa hráč Liverpoolu oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Rute Cardosovou v Porte. Majú spolu tri deti.