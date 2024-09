Slot oslávil narodeniny výhrou Liverpoolu: Dobre sa na to pozeralo

Miláno 18. septembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sa otriasli po víkendovej prehre s Nottinghamom Forest. V šlágri úvodného dňa nového ročníka Ligy majstrov zvíťazili na pôde AC Miláno 3:1. Novému trénerovi Arnemu Slotovi, ktorý v utorok oslávil 46. narodeniny, tak dali najlepší možný dar.



"Bolo skvelé osláviť narodeniny na takomto štadióne a potom zvíťaziť. Po piatich minútach by som to nehovoril, ale potom to išlo celkom dobre," uviedol Slot po stretnutí. Skóre na San Sire otvoril v tretej minúte krídelník Christian Pulisic, ale ešte pred zmenou strán otočili Ibrahima Konate a kapitán hostí Virgil van Dijk. Na konečných 3:1 upravil v 67. minúte Dominik Szoboszlai.



Holandský kouč bol nadšený, že jeho zverencov neťažila sobotná prekvapivá prehra s Nottighamom 0:1 ani vedenie milánskeho klubu. "Veľmi dobre sa pozeralo na to, akým spôsobom sme tento zápas vyhrali, pričom sme prehrávali a v hlavách sme mali neúspech z Premier League. Cítili sme, že po všetkom tom úsilí príde odmena. Počas prvých štyroch alebo piatich minút sme strácali loptu a oni mohli ísť do protiútokov. Potom sme však v jej držaní dominovali a k ich brejkom to neviedlo," skonštatoval Slot, ktorý mužstvo prebral v júli po Jürgenovi Kloppovi.



Strelec víťazného gólu Van Dijk oslávil jubilejný 50. zápas v najprestížnejšej klubovej súťaži. "Som veľmi hrdý, že po náročnom začiatku tu stojím s 50 štartmi, gólom a víťazstve na San Sire. Spôsob, akým sme po úvode hrali, bol vynikajúci," citoval obrancu portál uefa.com. Kapitán "The Reds" sa vyjadril aj na adresu nového trénera: "Prišiel a má svoje nápady. Občas došlo k malým, jemným zmenám v držaní lopty a stavaní sa do pozícií, ale nie je to až také odlišné. Zažili sme úžasné chvíle pod vedením Jürgena Kloppa a dúfajme, že ich budeme mať aj za Arneho Slotu."



Pod taktovkou nového kouča štartovalo aj Miláno, ktoré vyhralo len jeden z piatich zápasov tejto sezóny. Portugalský kormidelník Paulo Fonseca priznal, že z pohľadu jeho tímu šlo všetko dole vodou po inkasovaní vyrovnávajúceho gólu. "Nemyslím si, že nám chýbal správny prístup. Verím, že sme začali dobre, ale po inkasovaní mužstvo stratilo rovnováhu a začalo robiť chyby. Tie sú proti tímu, akým je Liverpool, rozhodujúce. Musím povedať, že súper bol lepší," skonštatoval po súboji.



Podobne to videl aj kapitán "rossoneri" Davide Calabria: "Je to ťažká chvíľa. Začali sme dobre, ale potom nám niečo chýbalo. Mali sme a mohli sme si viesť lepšie, rozdiel robili detaily." Miláno bude v Lige majstrov aj jedným zo súperov Slovana Bratislava, na Tehelné pole sa predstaví 26. novembra. "Belasých" čakal debut v LM v stredu večer na pôde Celticu Glasgow.