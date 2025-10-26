< sekcia Šport
Slot po 4. ligovej prehre Liverpoolu: Nefungovali nám základné veci
Autor TASR
Londýn 26. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Arne Slot po štvrtej prehre za sebou v anglickej Premier League neskrýval frustráciu. „The Reds" podľahli na pôde Brentfordu 2:3 a v tabuľke sú až na šiestom mieste so štvorbodovou stratou na vedúci Arsenal, ktorý má zápas k dobru.
„Nefungovali nám základné veci. Ťažko je porovnávať, ale podľa môjho názoru sme podali najhorší výkon v tejto sezóne, čo je znepokojujúce. Po víťazstve 5:1 na pôde Frankfurtu v Lige majstrov som si myslel, že sme na správnej ceste, no výkon proti Brentfordu bol ďaleko za očakávaniami," priznal holandský kormidelník.
Liverpoolu chýbal pre zranenie švédsky útočník Alexander Isak. Egyptský kanonier Mohamed Salah na rozdiel od zápasu vo Frankfurte nastúpil v základnej jedenástke, no v závere gólom iba skorigoval prehru. Liverpool mal oveľa vyššie percento držania lopty, no nebolo mu to nič platné.
Pri prvom góle Brentford vyťažil z dlhého autu Michaela Kayodeho a v celom zápase bol veľmi efektívny. „Získať skalp úradujúceho šampióna Premier League sa nepodarí každý deň. Musím pochváliť hráčov za príkladný prístup k tomuto zápasu. Uberáme sa správnym smerom," uviedol pre akreditované médiá kouč Brentfordu Keith Andrews.
Hráči Sunderlandu sa prepracovali už na druhú priečku tabuľky. Nováčika súťaže posunul za vedúci Arsenal víťazstvo na ihrisku FC Chelsea 2:1. „Čierne mačky“ rozhodli o svojom triumfe v nadstavenom čase druhého polčasu. Piate víťazstvo v deviatom ligovom vystúpení zariadil v jeho tretej minúte 20-ročný Maročan Chemsdine Talbi.
„Neboli sme dostatočne dobrí a za to sa v Premier League pyká. Ak chcete pomýšľať v najkvalitnejšej súťaži v Európe na popredné priečky, musíte počas celej sezóny podávať konzistentné výkony a nám sa to zatiaľ nedarí. Musíme popracovať na zlepšení," zdôraznil tréner Chelsea Enzo Maresca.
