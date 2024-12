Slot po triumfe Liverpoolu na pôde Tottenhamu: Nemôžeme poľaviť

Londýn 23. decembra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu urobili ďalší dôležitý krok na ceste za titulom anglického majstra. V nedeľňajšom šlágri Premier League zvíťazili na pôde Tottenhamu Hotspur 6:3 a na čele tabuľky majú štvorbodový náskok pred Chelsea, ktorá uhrala na ihrisku Evertonu iba bezgólovú remízu. "The Reds" navyše absolvovali o zápas menej.



"Bol to zrejme náš najlepší výkon na pôde súpera v tejto sezóne. Tottenham znížil na 1:2, no veľmi dobre sme zareagovali a do prestávky ešte strelili tretí gól. Po zmene strán sme pridali štvrtý a piaty, bolo to niečo neuveriteľné. Dosiahli sme cenný triumf, nemôžeme si však dovoliť ani na chvíľu poľaviť a musíme pokračovať v nastúpenom trende aj v ďalších zápasoch," zdôraznil tréner Liverpoolu Arne Slot.



Po dva góly vsietili Luis Diaz a Mohamed Salah. "V ofenzíve sme boli neustále nebezpeční, o čom svedčí šesť gólov v sieti Tottenhamu. V závere sme trochu stratili koncentráciu v obrane a domácim sa podarilo skorigovať výsledok. Teší ma, že pred Vianocami sme si vytvorili na čele štvorbodový náskok. Nečakal som, že Chelsea proti Evertonu zakopne," priznal Holanďan.



Kouč Tottenhamu Ange Postecoglou napriek prehre s lídrom tabuľky ocenil úsilie svojich hráčov. "Obdivujem ich za to, čo odvádzajú v prospech nášho klubu. Treba zložiť kompliment Liverpoolu, ktorý má skvelú fazónu a zaslúžene tróni na čele Premier League. My musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa čo najskôr posunuli z 11. miesta na vyššie poschodia," nechal sa počuť Austrálčan.



Chelsea po sérii ôsmich víťazstiev za sebou stratila body v Goodison Parku a prvýkrát od októbra neskórovala. Tréner Enzo Maresca z toho však nerobil tragédiu. "Už viackrát som povedal, že hlavní kandidáti na titul sú pre mňa Liverpool, Arsenal a Manchester City. Je skvelé, že sa stále držíme v popredí tabuľky. Everton potvrdil, že má skvelú obranu a je ťažké mu streliť gól."