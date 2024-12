Slot po triumfe Liverpoolu nad City: Týždeň z ríše snov

Liverpool 2. decembra (TASR) - Štyri dni po triumfe nad Realom Madrid získali futbalisti FC Liverpool aj skalp Manchestru City a urobili ďalší krok na ceste za anglickým titulom. Pred úradujúcim majstrom, ktorý klesol v tabuľke Premier League na piate miesto, majú už jedenásťbodový náskok. Druhý Arsenal i tretia Chelsea strácajú na lídra deväť bodov.



"Bol to pre nás týždeň ako z ríše snov. Zdolať doma Real Madrid i Manchester City 2:0 v priebehu necelého týždňa sa len tak nepodarí. Sú to skvelé tímy s výbornými trénermi, ktorí v uplynulom období získali veľa cenných trofejí Ak chceme napododniť úspechy Carla Ancelottiho a Pepa Guardiolu, musíme podávať počas celej sezóny konštantné výkony a byť schopní pravidelne vyhrávať ťažké zápasy," zdôraznil tréner Liverpoolu Arne Slot.



Domáci sa ujali vedenia v 12. minúte, keď sa presnou strelou k zadnej žrdi prezentoval Holanďan Cody Gakpo. "Citizens" v prvom polčase nevyslali na bránku Liverpoolu ani jedinú strelu. Celkovo na Caoimhina Kellehera mierili iba dva pokusy. Víťazstvo Liverpoolu poistil v 78. minúte egyptský útočník Mohamed Salah, ktorý premenil pokutový kop. Počas týždňa v dueli Ligy majstrov proti Realu Madrid sa z bieleho bodu nepresadil.



Paradoxne, jedinú väčšiu príležitosť pre hostí vytvoril domáci obranca Virgil van Dijk, no jeho zaváhanie v rozohrávke nevyužil v 83. minúte Kevin De Bruyne. Liverpool vyhral siedmy súťažný zápas v sérii. V tejto sezóne prehral iba raz, 14. septembra s Nottinghamom Forest (0:1). "Bol to pre náš veľkolepý deň. Zdolali sme skvelý tím, ktorý získal v Premier League štyri tituly za sebou a dokáže potrestať každú chybu súpera," nadchýnal sa kapitán Liverpoolu Van Dijk.



Hráči City nedokázali naplno bodovať v siedmom súťažnom stretnutí za sebou. Zo strany fanúšikov Liverpoolu sa počas zápasu objavili pokriky, že tréner Guardiola v pondelok skončí na lavičke anglického šampióna. "Myslím si, že priaznivci Liverpoolu by mali byť schopní voči mne prejaviť viac rešpektu. Nečakal som, že sa na Anfielde dočkám podobných prejavov. Po sérii neúspešných výsledkov si možno zaslúžim, aby ma vedenie klubu prepustilo. Zatiaľ som však stále vo funkcii hlavného trénera, lebo som získal v Manchestri šesť ligových titulov a množstvo ďalších trofejí," uviedol Guardiola, ktorý koncom novembra predĺžil s klubom zmluvu do roku 2026.



Chelsea sa vo víťaznom dueli proti Aston Ville (3:0) ujala vedenia už v siedmej minúte po góle Nicolasa Jacksona. Po polhodine zariadil dvojgólový náskok kapitán Enzo Fernandez a triumf aktívnejších Londýnčanov potvrdil v 83. minúte Cole Palmer "Je super, že sme v tabuľke poskočili na tretie miesto, ešte však nie sme pripravení bojovať o titul. Nie sme na tej úrovni, aby sme mohli konkurovať Liverpoolu, Arsenalu či Manchestru City," tlmil prehnaný optimizmus kouč Londýnčanov Enzo Maresca.