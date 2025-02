Slot po vypadnutí Liverpoolu z Pohára FA: Sklamanie

Londýn 10. februára (TASR) - Futbalisti Liverpoolu sa v tejto sezóne s určitosťou nezapíšu do histórie ako tretí anglický tím, ktorý vybojoval treble. Líder Premier League a najlepší tím hlavnej fázy Ligy majstrov v nedeľu prekvapivo vypadol z Pohára FA, keď v súboji štvrtého kola prehral v Plymouthe 0:1.



Liverpool pod vedením trénera Arneho Slota prehral len štvrtý raz vo všetkých súťažiach a tretíkrát nedokázal skórovať. Triumf posledného mužstva druholigovej Championship zariadil v 53. minúte Ryan Hardie z pokutového kopu. "Výsledok je jednoznačný. Je to veľké sklamanie a spôsob, akým sme tam hrali, tiež nebol veľmi šťastný. Súperovi všetka česť. Mali dobrú hernú stratégiu, pracovali neuveriteľne tvrdo a penaltu dostali zaslúžene. Bolo to správne rozhodnutie a malo na hru veľký vplyv. Oba tímy sa takmer nedostávali do šancí a zrazu prišiel pokutový kop," zhodnotil zápas Slot.



Holandský kouč urobil oproti utorkovému stretnutiu Anglického ligového pohára proti Tottenhamu (4:0) v zostave až desať zmien. Šetrenie opôr vrátane kapitána Virgila van Dijka, Mohameda Salaha, Andrewa Robertsona či Codyho Gakpa však neľutoval. "Nemám žiadne výčitky, pretože nikdy neviete, čo by sa stalo, ak by sme tu nastúpili s oporami. Myslím si, že počas sezóny sme už niekoľkokrát videli, že majú herný štýl, ktorý by bol náročný pre pravidelne štartujúcich, ale aj pre tých, ktorí hrali dnes," pokračoval 46-ročný kormidelník.



Vedúci tím Premier League nestačil na tím z nižšej ligy len štvrtýkrát v histórii najstaršej futbalovej súťaže sveta. Stredopoliar Harvey Elliott po stretnutí pripustil, že "The Reds" predviedli podpriemerný výkon. "Nebol to náš najlepší zápas, to sme všetci vedeli už na trávniku. Myslím si však, že sme bojovali až do konca, neprestávali sme sa snažiť a tlačiť ich. Niekedy sa to však vo futbale stáva. Dnes sme neboli dosť dobrí," konštatoval pre klubový web.



Na strane Plymouthu prevládala veľká radosť. Klub, ktorý bojuje o udržanie sa v druhej lige, na prelome roka ukončil spoluprácu s trénerom Wayneom Rooneym. Od príchodu Mirona Musliča vyradil v prechádzajúcej fáze Brentford a pred týždňom dosiahol v Championship prvé víťazstvo od novembra. "Vedeli sme, že budeme musieť brániť veľa momentov a udržať ich ďaleko od bránky bola obrovská úloha. Hráčom som povedal, že sa nemajú čoho báť. Nemali sme čo stratiť a mohli sme vyhrať všetko. Hrali sme takto a do histórie Argyle sme pridali niečo, čo nám nikto nemôže vziať," povedal 42-ročný kouč podľa DPA. "Všetci sme sem dnes prišli so snom a splnili sme si ho," dodal strelec víťazného gólu Hardie.