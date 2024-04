Slot potvrdil, že ho lanári Liverpool: Verím, že sa kluby dohodnú

Amsterdam 26. apríla (TASR) - Holanďan Arne Slot by sa mohol stať novým trénerom futbalistov FC Liverpool. Súčasný kouč Feyenoordu Rotterdam v rozhovore pre ESPN potvrdil, že jeho klub rokuje o uvoľnení s predstaviteľmi "The Reds". V prípade dohody by nahradil na poste Jürgena Kloppa, ktorý už dávnejšie ohlásil svoj odchod z lavičky anglického tímu po konci prebiehajúcej sezóny.



"Môžem potvrdiť, že kluby medzi sebou rokujú. Pre mňa je to jasná záležitosť - rád by som zamieril do Liverpoolu. Teraz je to o tom, či sa dohodnú kluby. Verím, že áno. Dozvieme sa to v najbližších dňoch," uviedol podľa AFP Slot, ktorý vo Feyenoorde trénuje aj slovenských legionárov Dávida Hancka a Lea Sauera.



Podľa ESPN je hlavným predmetom rokovaní finančná kompenzácia za predčasný odchod Slota z rotterdamského klubu. Ten žiada od Liverpoolu za uvoľnenie svojho trénera 10,5 milióna eur. "Kluby si musia urobiť svoju prácu. Mne nezostáva nič iné, len čakať. Musím to rešpektovať," poznamenal Slot.



Štyridsaťpäťročný kormidelník vedie Feyenoord od roku 2021, v uplynulej sezóne ho priviedol k holandskému titulu. Vlani v lete mal o jeho služby eminentný záujem Tottenham. Slot sa však rozhodol zostať vo Feyenoorde, s ktorým predĺžil zmluvu až do roku 2026. V minulosti ho lanárili aj ďalšie anglické kluby FC Chelsea a Leeds United.