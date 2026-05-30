Slot skončil vo funkcii trénera Liverpoolu
Autor TASR,aktualizované
Liverpool 30. mája (TASR) - Arne Slot skončil vo funkcii hlavného trénera anglického futbalového klubu FC Liverpool. Vedenie účastníka Premier League sa dohodlo na okamžitom rozviazaní kontraktu so štyridsaťsedemročným Holanďanom, ktorý mal platnosť do konca sezóny 2026/2027. Informoval o tom portál bbc.com.
Slot pôsobil na lavičke Liverpoolu od júna 2024, hneď vo svojej prvej sezóne získal s tímom majstrovský titul. V nedávno skončenom ročníku sa však „The Reds" v Premier League umiestnili len na piatej pozícii, v Lige majstrov sa prebojovali do štvrťfinále. „Bolo to pre nás z pohľadu klubu ťažké rozhodnutie. Arne prispel výrazným spôsobom k úspešnému obdobiu počas pôsobenia v Liverpoolu. Ďakujeme mu za dosiahnuté úspechy, pracovné nasadenie a to, že bol lídrom. Doviedol nás k titulu. Spoločne sme však dospeli k rozhodnutia, že zmena je potrebná k tomu, aby sa klub naďalej posúval smerom dopredu. Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Pomohol nám aj v náročnom období, keď sme prišli o Dioga Jotu. Prajeme mu všetko dobré v ďalšej etape jeho kariéry, ktorá bude určite úspešná,“ uviedol klub na svojej oficiálnej webstránke.
Vedenie klubu oznámilo zároveň proces hľadania nového šéfa lavičky. Hlavným kandidátom podľa viacerých zdrojov by mal byť Španiel Andoni Iraola, ktorý doviedol konkurenčný Bournemouth k šiestemu miestu v sezóne 2025/2026.
