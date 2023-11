Slováci a Maďari s miestenkou, na Cypre zaujal Yamal

Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenskí a maďarskí futbalisti si po tretíkrát za sebou zaistili účasť na majstrovstvách Európy. Tím trénera Francesca Calzonu zdolal Island na Tehelnom poli 4:2 a Maďari remizovali na pôde Bulharska 2:2 v stretnutí, ktorého konanie bolo otázne. V španielskom tíme opäť zaujal 16-ročný Lamine Yamal, keď skóroval na Cypre a prispel k triumfu 3:1.



Slováci sa dokázali otriasť z úvodného nečakaného gólu Orriho Oskarssona. Po rohovom kope vyrovnal Juraj Kucka, do vedenia poslal domácich z penalty Ondrej Duda a víťazný i záverečný gól pridal Lukáš Haraslín. Jeho tím si tak vytvoril nedostihnuteľný deväťbodový náskok pred Islandom, no hlavne udržal jeden duel pred koncom kvalifikácie päťbodový náskok pred Luxemburskom. To si poradilo s Bosnou a Hercegovinou jasne 4:1.



Budúcoročný európsky šampionát tak má už jedenásť známych účastníkov. Okrem Slovenska sú to domáce Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Anglicko, Francúzsko, Portugalsko, Škótsko, Španielsko, Turecko a Maďarsko. To si zabezpečilo postup v Sofii pred prázdnymi tribúnami.



Stretnutie medzi Bulharskom a Maďarskom bolo bez divákov pre obavy z protestov proti vedeniu Bulharského futbalového zväzu (BFS). Duel sa mal pôvodne uskutočniť v meste Plovdiv, tamojší štadión však nebol pripravený včas. Bulharskí fanúšikovia vyjadrili nespokojnosť s výkonmi svojho národného tímu pred Národným štadiónom Vasila Levského. Strety s políciu, ktorá použila aj vodné delo, si vyžiadali pätnásť zranených.



Hostia získali potrebný bod v nadstavenom čase po vlastnom góle Alexa Petkova a v každom z tímov prišlo k vylúčeniu. Maďari nevyužili druhú žltú kartu pre Valentina Antova v 36. minúte a krátko po prestávke bola hra opäť početne vyrovnaná - druhú žltú kartu dostal v 57. minúte aj Milos Kerkez. "Požiadali sme Endreho Botku a Kerkeza, aby zostali na pätnásť minút pokojní, keďže majú žlté karty. Milos nevydržal ani desať. Toto však nebol obyčajný zápas, v ktorom by to išlo za iných okolností ľahko alebo hladko. V takýchto prípadoch to môže byť nesmierne náročné," uviedol po stretnutí tréner hostí Marco Rossi pre agentúru MTI.



Maďari tak majú na kontre 15 bodov zo siedmich zápasov. O druhú postupovú pozíciu v G-skupine sa pobijú Srbsko a Čierna Hora, ktorá musí v záverečnom stretnutí na pôde Maďarska (19.11.) bodovať naplno a dúfať, že Bulhari zvíťazia v Srbsku. To má postup vo svojich rukách a stačí mu naň remíza.



V tíme Španielska, ktoré už malo istú účasť na ME, zaujal na Cypre kanonier Yamal. V piatej minúte otvoril skóre a strelil tak už druhý gól za národný tím. V septembrovom dueli na pôde Gruzínska (7:1) sa stal druhým najmladším strelcom v histórii španielskej reprezentácie. "Má talent, tú schopnosť robiť prirodzene veci, ktoré sa zdajú nemožné. Sme z neho nadšení," povedal kormidelník Španielov Luis de la Fuente ohľadom mladého kanoniera.



Hviezdny Cristiano Ronaldo sa postaral o víťazný gól Portugalska v Lichtenštajnsku (2:0). Kanonier si pripísal presný zásah v 46. minúte a zaznamenal 128. reprezentačný gól. Suverén "slovenskej" J-skupiny nestratil v deviatich zápasoch ani bod a kvalifikáciu uzavrie proti Islandu.