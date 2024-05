Slovenskí futbalisti absolvujú štvordňový tréningový kemp v Šamoríne

nominácia SR na tréningový kemp v Šamoríne:



brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Dominik Takáč (FC Spartak Trnava)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín), Matúš Kmeť (AS Trenčín), Marek Kristián Bartoš (FK Železiarne Podbrezová), Patrik Leitner (MŠK Žilina), Sebastián Kóša (FC Spartak Trnava), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam)



stredopoliari: Artur Gajdoš (AS Trenčín), Matúš Bero (VfL Bochum), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), László Bénes (Hamburger SV), Máté Szolgai (Mezőkövesd Zsóry), Jakub Kadák (FC Luzern), Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam)



útočníci: Róbert Polievka (MFK Dukla Banská Bystrica), Róbert Boženík (Boavista FC), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Tupta (FC Slovan Liberec)

Bratislava 15. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia začne vo štvrtok 23. mája prípravu na tohtoročné ME (od 14. júna do 14. júla) neoficiálnym štvordňovým tréningovým kempom v Šamoríne. Slúžiť bude pre hráčov, ktorým sa skončili súťaže skôr. Keďže kouč národného tímu Francesco Calzona dostal od SFZ povolenie viesť talianský klub SSC Neapol, mužstvo sa bude pripravovať pod taktovkou asistenta Mareka Hamšíka.vyjadril Hamšík pre futbalsfz.sk. K dispozícii bude 20 reprezentantov.Oficiálna príprava tímu sa pred kontinentálnym začne 31. mája. Slováci odohrajú krátko krátko pred odchodom na ME 2024 do Nemecka dve prípravné stretnutia - v stredu 5. júna vo Wiener Neustadte proti San Marínu a v nedeľu 9. júna v Trnave proti Walesu. Slováci začnú turnaj 17. júna vo Frankfurte proti favoritovi E-skupiny Belgicku, ďalší ich čaká proti Ukrajine v Düsseldorfe (piatok, 21. júna) a s Rumunskom sa stretnú opäť vo Frankfurte (streda, 26. júna).