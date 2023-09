Slováci bez účasti vo finále K1, no s miestenkou na OH

Majstrovstvá sveta - výsledky:



K1 - semifinále:



muži:

1. Joseph Clarke (V. Brit.) 90,96 s (0),

2. Jiří Prskavec (ČR) +1,74 s (0),

3. Giovanni De Gennaro (Tal.) +3,30 (0),

... 18. Adam GONŠENICA +6,63 (0),

19. Jakub GRIGAR +6,76 (2),

30. Martin HALČIN (všetci SR) +8,72 (2)



ženy:



1. Jessica Foxová (Austr.) 102,13 s (0),

2. Ricarda Funková (Nem.) +1,37 (0),

3. Luuka Jonesová (N. Zél.) +1,88 (0),.

.. 8. Soňa STANOVSKÁ +4,50 (0),

9. Eliška MINTÁLOVÁ (obe SR) +4,61 (4)

Lee Valley 23. septembra (TASR) - Ani jedna slovenská loď nebude mať zastúpenie vo finále K1 mužov na MS vo vodnom slalome. Najlepšie umiestnenie zaznamenal Adam Gonšenica, ktorý finišoval na 18. mieste a zaistil pre Slovensko miestenku na budúcoročných OH v Paríži. Tú získalo pätnásť najlepších krajín, Slováci síce skončili v poradí na 16. pozícii, no Francúzi ako usporiadateľská krajina mali miestenku istú.Gonšenica obsadil 18. miesto, predviedol jazdu bez trestných sekúnd a na najlepšiu desiatku stratil 1,60 sekundy. Hneď za ním skončil Jakub Grigar, ktorého o finálovú účasť pripravila dvojka na devätnástej bránke. Ďalší Slovák Martin Halčin figuroval na 30. priečke. Slovákom výrazne pomohla k zaisteniu účasti na OH chyba nemeckého pretekára Stefana Hengsta, ktorý síce zajazdil na trati druhý najrýchlejší čas, no na siedmej bránke dostal 50-sekundovú penalizáciu, ktorá ho odsunula mimo prvú dvadsiatku.Okrem Slovenska si zaistili v Lee Valley olympijskú účasť aj Veľká Británia, Česko, Taliansko, Švajčiarsko, Maroko, Austrália, Slovinsko, Poľsko, Španielsko, Čína, Švédsko, Nový Zéland, Japonsko a Írsko. Ešte jednu miestenku dostane najlepšia krajina z ME, ktorej sa nepodarilo postúpiť na MS.Medzi ženami postúpila do finále dvojica Soňa Stanovská a Eliška Mintálová. Pre Slovensko v tejto disciplíne zároveň vybojovali jednu miestenku na budúcoročné OH v Paríži. Tú získalo pätnásť najlepších krajín na olympijskom kanáli z roku 2012.Stanovská vstúpila do svojej jazdy veľmi plynule, v polovici trate strácala na vedúcu pretekárku necelú sekundu. Následne nabrala manko na treťom úseku, kde jej strata narástla na 3,68 sekundy. V závere však zariskovala a napokon zaznamenala solídny čas so stratou 4,50 sekundy na víťaznú Austrálčanku Jessicu Foxovú a obsadila 8. miesto.Ešte lepšiu jazdu od úvodu predvádzala Mintálová, ktorá na druhom medzičase strácala iba 0,11 sekundy na priebežnú líderku. V dvanástej bránke prišiel prvý dvojsekundový trest, ku ktorému sa pridal ďalší na šestnástke. Rovnako ako Stanovská v závere ešte zabrala, znížila stratu a figurovala vo výsledkovej listine hneď za krajankou na 9. priečke.Okrem Slovenska si medzi ženskými loďami zaistili v Lee Valley olympijskú účasť aj Austrália, Nemecko, Nový Zéland, Brazília, Poľsko, Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, USA, Andorra, Španielsko, Švajčiarsko a Česko. Ešte jednu miestenku dostane najlepšia krajina z ME, ktorej sa nepodarilo postúpiť na MS.O konkrétnej pretekárke, ktorá bude reprezentovať Slovensko na OH2024, rozhodne interná nominácia. Tá pozostáva práve zo svetového šampionátu a výsledkov na podujatiach Svetového pohára v La Seu d'Urgell a Paríži.